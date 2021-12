COVID-19: les hospitalisations en baisse, un nouveau décès

Pour une deuxième journée d’affilée, le Québec enregistre une baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 alors qu’on en recense 219 à travers la province, six de moins que la veille. Quelque 59 personnes sont aux soins intensifs, soit une de moins qu’au bilan de vendredi.

On dénombre par ailleurs 1256 nouveaux cas de COVID-19 au Québec en date du 4 décembre. C’est 256 de moins que la veille, une diminution de 16,9%. Notons toutefois que 33 507 tests de dépistage ont été effectués par les travailleurs de la santé pour établir ce bilan. C’est 2349 de moins qu’au jour précédent.

Un peu plus de la moitié (52,6%) des nouveaux cas rapportés dimanche concernent des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose de vaccin il y a moins de deux semaines. Les personnes ayant reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours comptent quant à eux pour 45,3% des nouvelles infections du jour.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le risque d’infection à la COVID-19 est 3,3 fois plus élevé pour une personne non vaccinée par rapport à une personne doublement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est 15,6 fois plus important.

La moyenne de nouveaux cas quotidiens sur sept jours est de 1144 avec un taux de reproduction actif (Rt) de 1,03. Les éclosions actives sont par ailleurs en hausse au Québec avec un cumul de 819, dimanche, soit 13 de plus qu’au bilan de samedi.

La campagne de vaccination se poursuit au Québec. En date du 4 décembre, quelque 20 538 doses de vaccin ont notamment été administrées à des enfants de 5 à 11 ans.

Un total de 2785 troisièmes doses de vaccin contre la COVID-19 ont par ailleurs été administrées à des aînés âgés de 70 ans et plus. Au total, 86% de la population âgée de cinq ans et plus a reçu une première dose alors que 81% a été doublement vaccinée.

Notons également que la proportion d’hôpitaux québécois qui n’enregistrent plus aucune cas de COVID-19 est de 52,13%, dimanche.