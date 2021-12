Montréal déplore un 37e homicide en 2021

Alors que la problématique des armes à feu s’est accélérée depuis plusieurs mois, l’homme de 39 ans atteint par balles lundi soir à Saint Léonard est décédé. C’est le 37e homicide enregistré sur le territoire de la ville de Montréal en 2021 selon le Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

«Lundi soir, vers 21 h 40, des appels ont été logés au 911 concernant des coups de feu près de la rue Jean-Talon et du boulevard de l’Assomption dans l’arrondissement Saint-Léonard. Sur place, les policiers ont localisé un homme de 39 ans atteint à plusieurs reprises au haut du corps par des projectiles d’armes à feu», explique le porte-parole du SPVM, Manuel Couture.

La victime était consciente lors de sa prise en charge vers l’hôpital, mais son état de santé s’est rapidement dégradé. Son décès fut constaté au centre hospitalier. D’après le SPVM, un ou des suspects auraient pris la fuite avant l’arrivée des policiers.

La scène de crime était toujours en place à 7 h 30 et les «enquêteurs vont tenter de comprendre les circonstances entourant cet événement». «Ce sont toutes les informations dont on dispose. Il n’y a toujours pas d’arrestations dans ce dossier», ajoute l’agent.

Deux incendies probablement criminels

Cette même soirée, deux incendies ont été signalés sur le territoire du Plateau-Mont-Royal. Un premier incendie a été signalé vers 21 h 30, à l’intersection Saint-Laurent et Napoléon et un autre survenu vers 4 h à l’intersection de l’Avenue du Parc et Saint-Joseph. «Dans les deux incendies, il y aurait possiblement des traces d’accélérant et les dommages sont considérables», indique l’agent Manuel Couture.

Les enquêteurs seront sur place en journée.