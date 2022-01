Hommage à Riley Valcin: «Il était petit, mais c’était un géant»

La famille et les proches de Riley Valcin lui ont rendu un vibrant hommage mercredi soir.

Un «géant», un «guerrier», un modèle de persévérance et de détermination… La famille et les proches de Riley Valcin lui ont rendu un vibrant hommage mercredi soir à la Grande Roue de Montréal, où le jeune homme de 22 ans de Montréal-Nord a perdu la vie le soir de Noël, dans un accident de travail.

«C’est mon ange, mon garçon, le benjamin, qui nous a laissés», a déclaré son père, Gamaniel Valcin, devant une foule de plus d’une centaine de proches et d’amis.

M. Valcin et sa femme attendaient leur fils à la maison le soir de Noël. Sa mère, Micheline Casseus, avait préparé sa chambre en prévision de son retour, après son quart de travail. Il n’est finalement pas rentré, victime d’un accident de travail dont les circonstances restent à déterminer.

«C’était le grand géant de la maison, Il nous donnait toujours de l’amour, il nous donnait toujours de l’affection. C’était notre héros, un grand guerrier», a souligné son père après un moment de silence en l’honneur de son fils.

«Le plus fort»

Malgré sa petite taille, Riley était un «géant», selon plusieurs proches qui l’ont vu grandir.

«En grandissant, c’était Riley qui était le plus fort», s’est remémoré son meilleur ami, Roberto Rivera-Rubio, des trémolos dans la voix. « Il était mon meilleur ami, mais aussi mon idole. J’admiration sa force, sa capacité de rallier les gens autour de lui. »

Il ne se forçait pas à faire rire les gens. Juste par sa personnalité, qui il était, il mettait de la joie autour de lui. Roberto Rivera-Rubio

Pour son entraîneur de basketball, Wilmann Edouard, Riley était aussi un «géant», un modèle de loyauté et d’engagement. De nombreux amis et coéquipiers ont salué sa passion pour ce sport et sa persévérance. L’ancien de l’école secondaire Henri-Bourassa étudiait en génie civil à Polytechnique Montréal.

«Riley était un guerrier, un compétiteur, tout en étant gentil, travaillant […] C’est le petit frère que tout le monde aurait voulu avoir», a par exemple témoigné Stanley Alexis, un ami de la famille.

Un dernier « Au revoir »

En entrevue la veille de la cérémonie, le frère aîné de Riley, Joey Valcin, a expliqué que l’événement se voulait un «enterrement public» pour les personnes touchées de près ou de loin par sa mort.

L’exposition et les funérailles ne pourront réunir que 25 personnes en raison du contexte sanitaire.

Ils étaient beaucoup plus à vouloir lui dire un dernier mot, après que des ballons aient été lancés au ciel, en guise d’au revoir.