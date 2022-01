Veillée pour Riley Valcin, mort à la Grande Roue de Montréal

Une veillée à la mémoire de Riley Valcin, mort dans un accident de travail à la Grande Roue de Montréal le 25 décembre, se tiendra aujourd’hui, en début de soirée.

La famille et les proches du jeune homme de 22 ans souhaitent ainsi lui rendre hommage à l’endroit où il a rendu son dernier souffle, rue de la Commune, pendant son quart de travail.

Originaire de Montréal-Nord, Riley Valcin étudiait en génie civil à l’école Polytechnique de Montréal, en plus de travailler à la Grande Roue de Montréal.

«Riley était extrêmement poli et gentil comme tout…Toujours avec un sourire, une bonne humeur contagieuse», témoigne Sacha Wilky Merazil, qui l’a connu par l’entremise de son frère, Joey.

Un modèle de persévérance

«Riley a été un modèle de persévérance et d’engagement», souligne pour sa part dans une longue publication Facebook Sébastien Piché, directeur des études et entraîneur de basketball au collège de Bois-de-Boulogne, où Riley Valcin a étudié en sciences de la nature avant d’être admis à l’école Polytechnique.

Passionné de basketball, le jeune homme a joué pour les Cavaliers du collège de Bois-de-Boulogne ainsi que pour les Béliers de l’école Henri-Bourassa, équipe avec laquelle il a remporté le championnat provincial en 2015.

«Nous tenons à offrir, au nom de l’équipe-école, nos sincères condoléances et notre soutien à la famille ainsi qu’aux proches de Riley Jonathan Valcin», a écrit le directeur de l’école Henri-Bourassa sur le site web de l’établissement.

Nous avons le cœur brisé par le départ injuste d’un jeune homme qui a fait sa marque par son courage, son engagement et sa persévérance. Sébastien Piché, directeur des études au collège de Bois-de-Boulogne

Vague de soutien

Une campagne de sociofinancement a permis d’amasser plus de 50 000$ pour soutenir la famille, notamment pour l’aider à assumer les frais funéraires.

L’organisateur, Roberto Rivera-Rubio, était un grand ami de la victime.

«Riley était plus qu’un ami il était un frère, écrit-il sur la page Go Fund Me. Il était toujours là pour ses amis et sa famille. Il remplissait les cœurs des gens autour de lui de joie, de bonne humeur et il était souvent source de fous rires. Il était un guerrier et transmettait de la force aux autres, n’hésitait jamais à relever des défis et à affronter l’adversité.»