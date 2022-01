Shirley Dorismond, candidate de la CAQ dans Marie-Victorin

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a présenté la candidate pour la circonscription de Marie-Victorin. Shirley Dorismond, native de Marie-Victorin, est une ancienne vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

En tant qu’infirmière, Mme Dorismond souhaite placer la «promotion de la santé au cœur de ses décisions». Elle explique avoir hâte de travailler avec le ministre Dubé. Au niveau provincial, elle veut donner plus d’importance aux travailleurs de la santé en première ligne et aux soins à domicile. «Il est temps de faire plus de place aux compétences des infirmiers et infirmières, pharmaciens et pharmaciennes et tous les professionnels de la santé. J’ai la volonté de faire les changements qui vont améliorer les services et l’accès aux soins. C’est un gouvernement d’action et je suis une femme d’action», a-t-elle expliqué aux côtés du premier ministre du Québec.

«Ça nous prenait quelqu’un qui vient de la place. […] Les gens de Marie-Victorin et de Longueuil ont l’opportunité de m’envoyer Shirley [à l’Assemblée Nationale]. J’ai besoin de Shirley à Québec, elle a l’expérience nécessaire pour la refonte du système de santé», a expliqué le premier ministre, François Legault. Le chef de la CAQ souhaite intégrer Mme Dorismond pour améliorer l’aspect ressources humaines dans le domaine de la santé, comme «la conciliation travail – vie de famille», a-t-il indiqué.

En octobre 2021, Mme Dorismond avait co-signée une lettre adressée directement à François Legault où elle l’accusait d’être «complice d’une violence organisationnelle». «Maintenir un mode de gestion abusif, qui nous garde captive de notre travail, vous rend, M. Legault, complice d’une violence organisationnelle subie par les membres de notre profession, composée à 90 % de femmes», écrivait-elle.

Sur le thème du racisme systémique, Mme Dorismond twittait «qu’il n’y aura pas de justice sociale tant que le racisme systémique existera !» En présentation de sa candidature, elle explique que le gouvernement de la CAQ est le premier qui a mis des mesures pour contrer le racisme. «L’important c’est de lutter contre le racisme.»

Depuis le passage de l’ex députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, à la tête de la ville de Longueuil, le siège de la circonscription demeure vacant et implique une élection partielle. D’autres candidats se sont déjà positionnés pour remporter le siège, comme le candidat du Parti québécois, Pierre Nantel, l’actrice Anne Casabonne représentante du Parti conservateur du Québec, Martine Ouellet de Climat Québec, Émilie Nolin du Parti libéral du Québec (PLQ), Shophika Vaithyanathasarma de Québec solidaire (QS).

Historiquement, cette circonscription a très largement porté les couleurs péquistes depuis sa création en 1980 (sauf une seule année en 1984). M. Legault n’ai pas souhaité divulguer la date de ces élections partielles, parce qu’il souhaite «maximiser le nombre de personnes qui vont s’impliquer dans cette élection». Il assure qu’elle sera lancée «dès que ça sera possible».