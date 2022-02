Convoi de camionneurs et Printemps érable

CHRONIQUE – Il y a longtemps que le débat public ait été autant occupé, sans mauvais jeu de mots, par les revendications manifestes d’un regroupement quelconque. En fait, mis à part celles des Wet’suwet’en, interrompues pour causes pandémiques, on doit potentiellement reculer au printemps 2012 afin de se rappeler semblable résonance médiatique.

Or, s’arrête ici le jeu, même approximatif, des comparaisons. Magistraux, les points de divergence interdisent, à vrai dire, toute analogie sérieuse.

Parce qu’il ne s’agit plus ici de manifestation, mais bien d’occupation illégale: paralyser une capitale nationale à grands coups de 18 roues, empêcher la circulation citoyenne et commerciale, klaxon, feux traditionnels et d’artifices, blocage de ponts et aéroport, chaîne d’enfants. Depuis bientôt….trois semaines.

Parce que ladite occupation s’est effectuée, ironiquement, toute en douceur, c’est-à-dire avec la gênante complicité de corps policiers, lesquels refusaient, encore dernièrement, de refiler quelconque contravention, s’affairant plutôt à poser avec les camionneurs pour le bénéfice des médias sociaux, danses TikTok en bonus. Un hasard, le fait que plusieurs ex-agents de la GRC et militaires soient organisateurs de l’opération?

Parce qu’au rang des co-architectes, s’ajoutent également quelques infréquentables stratosphériques. À la tête, entre autres, d’une extrême-droite en ayant appelé publiquement à l’assassinat de Justin Trudeau lors de la dernière campagne électorale, et qui a remis le coup récemment: l’issu de la présente manœuvre devrait se régler, dixit l’un des organisateurs, «à coup de balles».

Parce que les drapeaux nazis ou confédérés, symbole de l’esclavagisme par excellence, étaient fièrement arborés au moins premiers jours des festivités. Idem pour les pancartes transphobes, homophobes. Ou celles comparant Trudeau au Fürher, ou encore assurant l’analogie entre le passeport sanitaire et les atrocités de la Shoah. Si les flics avaient été intéressés à faire leur job, ils auraient ainsi pu rappeler aux haineux l’existence de l’article 319 du Code criminel:

Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable […]

Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable […].

Parce que le transfert des fonds récoltés par GoFundMe, a été, pour la très majeure partie, refusé par cette dernière, le tout après une enquête approfondie de plusieurs jours. La raison du refus? La provenance et destination des fonds en question, rattachés directement ou indirectement à l’extrême-droite canadienne, certes, mais aussi américaine. Hello, ProudBoys.

Parce que le contenu des revendications, au final, se résume à retirer l’ensemble des mesures sanitaires à un moment encore charnière, où nos systèmes de santé tiennent le coup de peine et de misère, ou le délestage devient pratiquement davantage norme qu’exception. Beau projet de société, pas de doute, surtout lorsque l’on considère qu’avec 116 pays aux couvertures vaccinales insuffisantes, un prochain variant pourrait fort bien se manifester, avant longtemps.

Aucune comparaison possible, donc, entre les deux mouvements. Tant sur le fond que la forme. Est-ce à excuser les débordements, même si légers, du Printemps érable? Non, bien entendu. Reste qu’il est loisible de s’interroger sur ceci: si GND et sa bande avait pris d’assaut, en permanence, institutions ou infrastructures de la même manière que les apôtres de la liberté, combien de temps avant l’adoption d’un état d’urgence, selon vous? Comme le disait Noël Mamère: La propagande ne se pose pas de questions morales.