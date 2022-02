Convoi de la liberté: la majorité des Québécois y voit une minorité égoïste

Plus de six Québécois sur dix sont totalement opposés au message que le convoi des camionneurs véhicule, et 65% croient que le convoi représente une petite minorité de Canadiens égoïstes, qui ne pensent pas aux milliers de Canadiens qui souffrent de chirurgies et de traitements reportés à cause de la pandémie.

C’est ce que relève un sondage Léger publié mardi matin.

Dans le même registre, 56% des Québécois pensent que le convoi à Ottawa n’est pas réellement en lien avec les mesures sanitaires et que c’est plutôt une occasion pour les groupes suprématistes de droite de se rassembler. Même son de cloche dans l’ensemble du Canada.

Toutefois, le sondage Léger révèle que les Québécois semblent plus compréhensifs vis-à-vis la situation que dans le reste du Canada. Ainsi, 51% des Québécois vaccinés disent comprendre les frustration exprimées par les personnes qui participent aux manifestations. Au Canada, seulement 41% des répondants vaccinés se disent compréhensifs face aux soulèvements.

Les ministres trop condescendants?

Face à ce «Convoi de la liberté», 45% des Québécois pensent que le premier ministre du pays et les premiers ministres provinciaux partagent une certaine responsabilité dans l’apparition du mouvement, en raison de leur attitude condescendante envers les Canadiens non-vaccinés. Cette croyance est également ancrée dans l’ensemble du Canada, alors que 44% adhèrent à cette proposition.

Le sondage révèle également que la majorité des Canadiens (52%) disent que le «Convoi de la liberté» leur rappelle la «prise d’assaut» du capitole de Washington. Au Québec, toutefois, seulement 40% des répondants semblent faire cette association.

Il s’agit d’un sondage web réalisé du 4 au 6 février 2022 auprès de 1 546 Canadiens âgés de 18 ans ou plus, recrutés aléatoirement à partir du panel en ligne LEO (Léger Opinion). La série de sondages est disponible sur le site web de Léger.