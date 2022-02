TLMEP: Duhaime veut séduire tous les Québécois

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, veut se positionner au-delà des idées conservatrices et veut «mettre de l’eau dans son vin» pour rassembler les Québécois de tout bord, a-t-il expliqué à l’émission Tout le monde en parle, dimanche soir.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a déjà en tête la date des élections générales québécoises du 3 octobre 2022. Pour se départir de l’image d’un homme politique soutenu par la droite radicale, Éric Duhaime, veut rassembler tous les Québécois.

«Quand t’arrives en politique, à un moment donné tu dois mettre de l’eau dans ton vin, pas dans le sens tu vas diluer tes idées. Je vais toujours avoir les idées et un fil conducteur. Cela étant dit, moi, je veux être le premier ministre de tous les Québécois. Il faut réussir à unir et rassembler les Québécois, et c’est ce qu’il nous a manqué depuis deux ans. On a manqué de dialogue et de débat», soutient le chef conservateur, Éric Duhaime.

«Quand on rentre dans un parti politique, ce n’est pas une religion. Il peut y avoir une diversité d’opinion et je respecte ça», a-t-il ajouté. Il sous-entend que des personnes affiliées à Québec solidaire veulent le rejoindre.

Présent sur le plateau, le cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, David Morin, a questionné Éric Duhaime sur le fort soutien qu’il obtient de l’extrême droite. Le principal intéressé s’est défendu en expliquant qu’il fallait différencier le Canada du Québec, et que dans les manifestations à Québec, il n’y avait rien de radical.

Il considère d’ailleurs que sa place n’est pas d’être au milieu des manifestations, comme le fait le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. «Mon rôle c’est d’être à l’intérieur de l’Assemblée nationale, c’est pas organisateur de manif. Mon rôle c’est d’être une courroie de transmission.»

La Pandémie avec Éric Duhaime

Éric Duhaime s’est montré critique de la gestion de la pandémie par le gouvernement de François Legault. Il n’a cependant pas ou peu présenté les dées alternatives qu’il aurait mis en place s’il était premier ministre, malgré plusieurs relances de l’animateur Guy A Lepage.

Concernant sa gestion pandémique, il n’y aurait pas eu de mesures sanitaires. Le chef du Parti conservateur s’est limité à vouloir faire confiance à l’intelligence des Québécois et protéger les plus vulnérables. Pour la situation dans les hôpitaux en décembre 2021 à cause de l’arrivée du variant Omicron, celui-ci aurait «décentralisé le système de santé et utilisé le privé».