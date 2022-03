Possible arme à feu: le cégep Marie-Victorin évacué

Le cégep Marie-Victorin, dans le nord-est de Montréal, a été évacué par mesure de précaution cet après-midi, après que le Service de police de la Ville Montréal (SPVM) ait reçu un appel concernant un homme avec une arme à feu en sa possession.

L’individu se trouvait à l’extérieur avec d’autres personnes et est entré dans l’établissement, selon les informations obtenues par le SPVM. Des témoins et des images provenant des caméras de surveillance confirment que le groupe a depuis quitté le cégep.

Aucune arme à feu n’a été trouvée après une fouille exhaustive de l’établissement, indique Véronique Dubuc, relationniste au SPVM. Personne n’a été menacé et il n’y a eu aucun blessé, souligne-t-elle. Le cégep sera toutefois fermé pour la soirée.

Les policiers traitent l’événement comme si une arme réelle était en cause, mais il n’est pas possible de confirmer à ce point-ci si c’est bien le cas. « On ne sait pas si c’est une arme réelle, une arme à plomb ou une arme jouet. Personne ne l’a vue d’assez près pour confirmer quoi que ce soit », précise Mme Dubuc.

Évacuation

Les policiers ont reçu l’appel vers 13h30 et l’évacuation a commencé peu après.

Gabriel Moreira-Rodrigues se trouvait au troisième étage du pavillon Campagna. «On voyait plein de voitures de police arriver par la fenêtre qui donne sur Maurice-Duplessis. On ne comprenait pas trop», relate l’étudiant de première année en graphisme.

Personne n’était au courant que quelqu’un aurait été en possession d’une arme, selon ce qu’a raconté le jeune homme à Métro; une étudiante l’aurait appris en consultant La Presse. L’évacuation s’est bien déroulée, selon M. Moreira-Rodrigues.

«À part deux trois élèves qui descendaient rapidement, personne n’était stressé. Les gens sortaient de la classe en riant. À part les voitures de police, il n’y avait vraiment rien de spécial», raconte-t-il.