Anglade propose d’éliminer la TVQ sur les produits de première nécessité

Face à l’augmentation du coût de la vie, un éventuel gouvernement du Parti libéral du Québec (PLQ) éliminerait la perception de la taxe de vente du Québec (TVQ) sur les produits de première nécessité tels que le savon, le shampoing, les médicaments vendus sans prescription, les produits d’incontinence ainsi que les brosses à dents.

«La situation du coût de la vie est extrêmement difficile pour tout le monde. Le coût de l’épicerie, l’essence, le loyer: tout a augmenté. Une inflation importante qui fait en sorte que tout le monde a de la misère à joindre les deux bouts. Il faut donc trouver des mesures qui permettent de passer à travers ça, surtout dans un contexte où on a beaucoup d’incertitude», a indiqué la cheffe du PLQ, Dominique Anglade en point de presse, dimanche matin.

S’il est porté au pouvoir en octobre, le parti de Dominique Anglade cesserait également de percevoir la TVQ sur la facture d’hydro-électricité des contribuables québécois et ce, jusqu’à concurrence de 4000$ par année.

«Ça aussi, l’électricité, c’est un produit de première nécessité. Ce n’est pas un luxe au Québec de se chauffer et d’avoir de l’électricité», souligne Mme Anglade.

La cheffe du PLQ souhaiterait également mettre en place un gel des tarifs d’hydro-électricité afin de «corriger une erreur historique» qu’aurait commise la Coalition avenir Québec (CAQ) en faisant en sorte que l’augmentation des tarifs d’électricité soit liée à l’inflation.

«Cette année, elle va être de 2,6% et selon tous les experts consultés, dès l’année prochaine, ce sera au-dessus de 5% comme inflation», avance Mme Anglade.

Les mesures proposées par le PLQ coûteraient 1,5 milliard de dollars à l’État québécois, estime Mme Anglade. L’impact sur les ménages serait d’environ 500$.

Budget

Rappelons que le gouvernement provincial de la CAQ doit déposer son prochain budget le 22 mars. En réponse à une question d’un journaliste qui lui demandait quelles étaient ses attentes à cet égard, Mme Anglade a répondu qu’elle souhaiterait voir le premier ministre François Legault appliquer dès cette année les mesures qu’elle a proposé dimanche.

«Si on décide d’enlever la TVQ sur les produits de première nécessité, ça peut s’appliquer immédiatement. Directement, les gens quand ils vont aller à l’épicerie, acheter ces produits, ils verront une diminution de près de 10%. Même chose pour l’électricité, ça pourrait tout de suite être appliqué. Une des raisons pour lesquelles on a choisi ces mesures-là, c’est parce qu’elles pourraient être mises en application facilement et qu’elles auraient un impact direct pour les Québécois», soutient-elle.

De son côté, le cabinet du ministre caquiste des Finances, Éric Girard a réagi à l’annonce faite par Mme Anglade, dimanche.

«La hausse du coût de la vie affecte tous les Québécois. Depuis notre arrivée au pouvoir, c’est plus de 2,7 G$ qui ont été remis aux Québécois. Le budget du Québec qui sera déposé le 22 mars, sera l’occasion de présenter des mesures pour faire face à la hausse du coût de la vie», peut-on lire dans la déclaration envoyée à Métro, en fin d’avant-midi, dimanche.

Les prochaines élections générales provinciales se dérouleront le 3 octobre.