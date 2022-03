Urgence sanitaire: les syndicats craignent que le réseau de la santé s’effondre 

Le réseau de la santé et des services sociaux risque de s’effondrer si l’on décide de laisser tomber les mesures de soutien qui ont accompagné l’état d’urgence sanitaire pendant les deux dernières années, selon plusieurs syndicats.

Pour eux, il faut implanter rapidement des mesures permanentes pour reconnaître les efforts du personnel de la santé durant ces deux ans et pour viser l’attraction et la rétention du personnel dans un futur proche.

«Avant d’aller de l’avant et de mettre fin aux mesures incitatives, le gouvernement doit réfléchir à l’effet que cela aura sur le personnel. Les travailleuses et travailleurs sont à bout de souffle après avoir lutté pendant deux ans contre la pandémie», indiquent les représentantes et représentants de la FSSS-CSN, de la FSQ-CSQ, de la FIQ et de la FIQP, du SQEES-FTQ, du SCFP, de l’APTS, de la FP-CSN et du SPGQ.

Les organisations syndicales craignent également que le relâchement des mesures sanitaires accentue une vague de départ dans le réseau. Rappelons que même si Omicron n’a plus ses effets d’antan sur les activités générales de la population, la menace des autres variants plane toujours. Néanmoins, ils seraient beaucoup moins virulents compte tenu de la forte immunité populationnelle mondiale, du nombre d’individus touchés par Omicron et grâce à la vaccination.

Levée de la plupart de mesures

Le gouvernement met fin à l’urgence sanitaire. Québec a prévu un assouplissements des mesures sanitaires à partir du 12 mars, et les mesures COVID implantées durant la pandémie prendront fin peu à peu dans les prochaines semaines.

Rappelons que dès la mi-avril, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics, à l’exception des transports en commun. Depuis le lundi 7 mars, le port du masque n’est plus requis en classe ou au service de garde pour les élèves lorsqu’ils sont assis.