Qu’est-ce qui vous ferait retourner dans le métro? La STM veut savoir

Alors que Québec lève une à une les mesures sanitaires, la Société de transports de Montréal (STM) lance une campagne pour ramener sa clientèle vers les transports en commun et l’accompagner dans ses préparatifs liés à un retour en bus, métro et transport adapté après deux ans de pandémie.

Actuellement, l’achalandage dans le réseau régulier de la STM est de 59% par rapport à une période similaire avant la pandémie.

Plus spécifiquement, les usagers du métro sont revenus à 56%, tandis que ceux des autobus sont à 61% des niveaux prépandémiques. Quant à l’achalandage dans le réseau de transport adapté, il est à 66%.

Comme c’était le cas le mois passé, la STM estime que l’achalandage devrait atteindre 75% à 85% du niveau prépandémie à l’automne.

Le président du conseil d’administration de la STM, Éric Alan Caldwell, rappelle que la pandémie a eu un impact majeur sur l’achalandage de la STM. «Ainsi, le retour progressif à la vie normale, avec la levée des mesures sanitaires, jumelé à la hausse du coût de la vie et des prix, constitue le moment opportun pour relancer le transport collectif et rappeler son importance pour faciliter les déplacements à Montréal», a-t-il affirmé.

«On se reconnecte»

Afin de continuer sur cette lancée, la STM incite les usagers à se «reconnecter» avec leur réseau de transport par le biais d’une campagne lancée aujourd’hui pour une durée de huit semaines.

Avec la campagne «On se reconnecte», la STM fait valoir que la meilleure façon de se reconnecter avec ses amis, ses collègues ou ses proches, c’est avec le métro et l’autobus.

Divisée en trois volets, la campagne «mise sur une approche 360 afin de répondre aux différents besoins des clients, des employés, des grands employeurs et générateurs de déplacements», indique-t-on.

Deuxième campagne lancée par le gouvernement

Vendredi, le gouvernement du Québec a aussi lancé une campagne de sensibilisation visant à ramener les gens dans les transports en commun.

Appelée «[Re]montez à bord de votre transport collectif», elle met en lumière des passagers qui soulignent les avantages que chacun d’entre eux tire du transport collectif.

La campagne se déploie à la télévision, à la radio, en affichage routier et sur le Web, dans les régions de Montréal et de Québec, ainsi que dans les villes de Sherbrooke, de Gatineau, de Trois-Rivières et de Saguenay.