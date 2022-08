Meurtre à Laval: deux séries de coups de feu entendus dans le voisinage

Une personne a été tuée par balles, vers 21h30 mercredi dans le quartier de Laval-des-Rapides, à l’intersection du boulevard Clermont et de la 1re Rue. Une résidente prénommée Annie raconte avoir entendu une première série de cinq coups de feu, une pause et deux détonations supplémentaires avant d’appeler au 911.

«Pendant les cinq premiers coups de feu, je n’étais pas certaine, mais quand ça a recommencé, je me suis dit que c’était vraiment une fusillade […] et c’est là que j’ai appelé le 911, explique-t-elle. En avertissant ma voisine qui circulait dehors de rentrer, on a entendu des pneus de voiture décoller assez rapidement donc on s’est dit qu’il venait vraiment de se passer quelque chose.»

Un homme dont l’identité et la description n’ont pas été dévoilées a été retrouvé au sol. Son décès a été constaté à l’arrivée des policiers.

Cet homicide est lié à deux autres meurtres qui ont eu lieu la nuit précédente dans les quartiers de Saint-Laurent et d’Ahuntsic-Cartierville.

Un homme de 26 ans suspecté d’avoir commis ces homicides a été abattu ce matin dans un motel du boulevard Marcel-Laurin à Saint-Laurent, où des enquêteurs de la Sûreté du Québec sont toujours sur place afin de poursuivre leur enquête.