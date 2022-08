42M$ d’Ottawa pour la prévention contre la violence armée au Québec

Ottawa accorde un financement de 41,8M$ au gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée dans la province. Un montant non récurrent qui s’étale sur 5 ans, issu du fonds pour bâtir des communautés sécuritaires.

«Ce financement servira à soutenir les programmes de prévention contre les armes à feu des municipalités et dans les communautés autochtones, là où les besoins sont les plus grands», a indiqué Marco Mendicino, ministre fédéral de la Sécurité publique.

Il faut continuer d’investir dans les initiatives locales et communautaires qui permettent aux jeunes de s’épanouir et de mener une vie à l’écart du crime et de la violence liée aux armes à feu

Marco Mendicino, ministre fédéral de la Sécurité publique