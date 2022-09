L’alerte pour Saint-Elzéar-de-Bonaventure est une erreur… mais une erreur utile?

Si vous avez un téléphone cellulaire et que vous êtes au Québec, vous l’avez sûrement entendu vibrer ou sonner cet après-midi. Et non, il ne s’agissait pas d’un simple appel ou d’un message texte. Une alerte concernant un suspect armé et dangereux en Gaspésie a été envoyée sur l’ensemble des appareils cellulaires du Québec, ce qui a fait réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. L’alerte diffusée par Québec en Alerte concerne un suspect actuellement recherché dans le secteur de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, en Gaspésie.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes se questionnent quant à l’utilité de recevoir ce genre d’alerte alors qu’ils habitent dans un secteur ou une région différente, voire éloignée. D’autres, en revanche, célèbrent la décision de la Sureté du Québec (SQ) en affirmant qu’il s’agit d’une réaction utile.

«Je voulais savoir, lorsqu’il y a des alertes qui concerne qu’une partie de la province, il vous ait impossible d’envoyer l’alerte juste dans ce coin ou la technologie n’est pas encore rendue la?»; «Je pense que c’est envoyé partout dans l’espoir que des membres de familles éloignés puissent avertir les gens qui, par exemple, n’ont pas de cellulaires dans le secteur concerné?»; «Et comment des gens de Montréal peuvent-ils informer des gens en Gaspésie si ceux-ci n’ont pas de téléphone? Par pigeon voyageur? Signaux de fumées?», peut-on lire dans la section commentaire, sous le gazouillis de la SQ à propos de l’alerte.

«Si seul les gens de ce secteur qui doivent faire attention pour quoi nous avons reçu l’alerte nous à la ville de quebec? Plus d’info svp»; «Pourquoi faire une alerte dans une ville qui se situe à 10h de chez moi? », s’expriment plusieurs autres internautes sur Facebook sous la publication de la SQ dans la section commentaires.

«Pas besoin d’envoyer ça au Québec au grand complet. Des gens qui se promènent avec des guns au Québec y’en a partout»; «Vaut mieux informer trop de monde que pas assez… POINT»; «Le hic, c’est qu’il y a beaucoup de gens en vacances et si tu passes par là, que tu sois de Montréal, Victoriaville ou ben de Rouyn-Noranda bien tu aura l’alerte! Si c’est pas dans ton boute ou que tu n’y es pas ben passe a autre chose c’est tout! Et si tu es dans ce bout de province, sois prudent c’est tout!», peut-on lire toujours dans la section commentaires.

Certains d’entre eux en ont profité pour rappeler qu’il existe de grands secteurs sans couverture cellulaire au Québec et que les alertes sur tous le territoire sont utiles afin qu’ils puissent contacter leurs proches par ligne terrestre.

Vérifications en cours

La SQ admet une certaine confusion, mais précise les directives des autorités locales pour les habitants de Saint-Elzéar-de-Bonaventure demeurent et restent applicables.

«Présentement il y a des vérifications qui sont en cours justement pour essayer de comprendre pourquoi l’alerte a été déclenchée à plus grande échelle que ce qui était demandé au départ», explique un représentant des médias du District Est de la Sureté du Québec (SQ).

Québec En Alerte est un système qui permet au gouvernement de vous alerter rapidement lors d’événements qui présentent une menace réelle ou imminente, comme des catastrophes naturelles, des feux de forêt, des risques d’explosion de matières dangereuses et des alertes Amber. Les alertes sont transmises:

– à la radio;

– à la télévision;

– sur les téléphones cellulaires compatibles et connectés au réseau LTE.