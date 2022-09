Santé: La CAQ propose l’hôpital à la maison

Après avoir présenté son projet de création de centres médicaux privés hier, dans l’optique de soulager les hôpitaux du secteur public, François Legault poursuit aujourd’hui sur le terrain de la santé, avec l’annonce de nouvelles mesures. La Coalition Avenir Québec (CAQ) propose de déployer un service d’hospitalisation à domicile dans tous les établissements de santé du Québec d’ici 2026.

Selon la feuille de route des caquistes, cinq premières unités d’hospitalisation à domicile seraient mises en place dans les régions du Grand Montréal et de la Capitale-Nationale d’ici la fin de 2023, avant que la mesure ne soit généralisée à tous les établissements de santé de la province, d’ici 2026.

«On s’engage à rendre l’hospitalisation à domicile accessible dans tous les établissements de santé d’ici 2026. On libère des lits à l’hôpital. Et il y a beaucoup de patients qui préfèrent poursuivre leur convalescence à la maison», a indiqué le premier ministre sortant sur Twitter dans la matinée.

On s'engage à rendre l’hospitalisation à domicile accessible dans tous les établissements de santé d’ici 2026. On libère des lits à l’hôpital. Et il y a beaucoup de patients qui préfèrent poursuivre leur convalescence à la maison. #CAQ



