La Cantine pour tous interpelle les partis

Alors que débute la campagne électorale provinciale, l’organisme La Cantine pour tous, qui offre à 15 000 élèves du primaire une plateforme de repas du midi, interpelle les différents partis politiques afin de réclamer un programme universel de dîners scolaires à l’échelle de la province.

Au Québec, un enfant sur six (16,1%) vivrait dans un ménage en situation d’insécurité alimentaire, selon des données recueillies en 2018, et la hausse du prix des aliments créerait selon l’organisme une pression supplémentaire sur ces ménages.

«Un enfant qui ne peut compter sur un apport nutritionnel suffisant pour bien fonctionner voit ses chances de réussite scolaire compromises, affirme Thibaud Liné, le directeur général de La Cantine pour tous. Tous les pays du G7, y compris les États-Unis, qui ne sont pas portés sur les politiques sociales, sont dotés d’un tel programme, sauf le Canada. Qu’attendons-nous?»

Pour un programme qui s’étendrait à l’ensemble de la province, La Cantine pour tous milite avec les autres membres du Collectif québécois pour une saine alimentation scolaire. Le Chantier pour un programme universel de saine alimentation au Québec travaillerait actuellement à chiffrer les besoins pour déployer un tel programme. Ces chiffres ne seraient pas encore disponibles, a fait savoir à <@Ri>Métro<@$p> La Cantine pour tous.

L’organisme est présent dans 40 écoles situées dans six régions du Québec, soit Montréal, Québec, Laval, le Lac-Saint-Jean, l’Estrie et Lanaudière. À Montréal, 22 écoles primaires sont desservies, notamment à Saint-Laurent, Lachine, Verdun, LaSalle, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie.

Le prix des repas est modulé selon le budget des familles, lesquelles versent une contribution volontaire pour ce service.