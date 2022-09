7 choses à savoir sur Notre-Dame-de-Grâce

Un total de 27 circonscriptions québécoises se trouvent sur l’île de Montréal. Métro vous présente ici ce qu’il faut savoir sur Notre-Dame-De-Grâce dans le cadre des élections de 2022.

1-Dernière course

En 2018, Kathleen Weil, du Parti libéral du Québec (PLQ), a été réélue dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce pour la quatrième fois avec une écrasante majorité, amassant près de 63% du vote. Sa plus proche rivale, la candidate de Québec solidaire (QS), n’a récolté que 11,84% des voix.

2- Députée sortante

Kathleen Weil entamait en 2018 son quatrième mandat de députée de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce. Depuis ses débuts en politique, elle a occupé plusieurs fonctions ministérielles, dont ministre responsable de l’Accès à l’information, ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, et ministre de l’Immigration.

La députée de Notre-Dame-de-Grâce a annoncé début juin qu’elle ne briguerait pas un cinquième mandat. C’est Désirée McGraw, ancienne conseillère principale en politique, qui a été désignée par le PLQ pour se présenter aux élections du 3 octobre.

3- Les tendances

Notre-Dame-de-Grâce est un véritable bastion libéral. Depuis sa création en 1965, seul un candidat extérieur au PLQ a été élu: Gordon Atkinson, indépendant, a siégé comme député de 1989 à 1994.

Parmi les autres députés qui ont représenté la circonscription, on peut noter Russell Copeman (1994 à 2008), qui a par la suite été maire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, et Reed Scowen (1978 à 1987), qui a ensuite été délégué général du Québec à Londres et à New York.

4- Candidat.e.s

Balarama Holness (BM)

Cloé Rose Jenneau (PQ)

Élisabeth Labelle (QS)

Geneviève Lemay (CAQ)

Désirée McGraw (PLQ)

Alex Tyrrell (PVQ)



5 – Profil dociodémographique*

Langue

Près de la moitié de la population de la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce parle l’anglais le plus souvent à la maison (48,3%). Une proportion de 24,2% de la population parle le français le plus souvent à la maison, contre 79% au Québec.

Famille

Plus de 18 000 familles vivent à Notre-Dame-de-Grâce. Au sein de la population, 32,7% des couples vivent sans enfant, comparativement à 43% dans la province. Par ailleurs, 21,5% des familles sont monoparentales.

Diversité

Une proportion de 34,2% de la population totale de la circonscription fait partie d’une minorité visible. Les communautés noires et chinoises sont les plus représentées (30,3% et 16,6%).

Revenus

Le revenu médian des ménages privés comptant deux personnes ou plus est de 73 843 $, comparativement à la moyenne québécoise de 78 645 $.

6- Limites géographiques

Depuis sa création en 1965, le territoire de la circonscription de Montréal–Notre-Dame-de-Grâce a été modifié à plusieurs reprises. Les dernières modifications datent de 2017. Aujourd’hui, cette circonscription englobe l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ainsi qu’une partie de Montréal-Ouest.

Carte de la cironscription de Notre-Dame-de-Grâce

7- Signification du nom de la circonscription

Créée en 1939, la circonscription de Montréal–Notre-Dame-de-Grâce fut réduite, modifiée et élargie pour devenir Notre-Dame-de-Grâce en 1965.

Ce nom lui a été donné en référence à l’église centrale Notre-Dame-De-Toutes-Grâce de la paroisse catholique fondée par les Sulpiciens en 1853.

*Les statistiques présentées sont le résultat de la compilation des données du Recensement du Canada de 2016 de Statistique Canada. Elles sont accessibles sur le site d’Élections Québec.