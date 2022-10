Défi Chaîne de vie: gravir des sommets pour le don d’organes

À l’occasion de la journée mondiale du don d’organe et de la greffe, un grand nombre de participants au Défi Chaîne de vie ont aujourd’hui pris d’assaut le Mont Royal, afin d’aller hisser à son sommet, le drapeau de l’organisme Chaîne de vie.

L’action, tout comme l’organisme, vise à appuyer l’éducation au don d’organes et de tissus en milieu scolaire et souligner l’importance d’adopter des habitudes de vie saines.

Des défis similaires étaient organisés dans l’ensemble du Québec, notamment sur le Mont St-Bruno, le Mont Habitant et le Mont Ski Montcalm.

«Cette année, ce seront des donneurs vivants qui seront les porte-étendards et qui iront porter le drapeau Chaîne de vie au sommet de 23 montagnes en simultané», a déclaré Sophie Allard, directrice des communications pour Chaîne de vie.

Prévenir la maladie

Selon Chaîne de vie, 888 personnes sont actuellement sur la liste d’attente pour recevoir un organe au Québec. Sur ces 888 personnes, 620 seraient en attente d’un rein, soit 70%.

L’organisme souligne la nécessité d’adopter des habitudes de vie saines afin de prévenir des maladies comme le diabète et l’hypertension, qui peuvent à leur tour provoquer de l’insuffisance rénale. Cette pathologie est la dixième cause de décès au Canada et touche une personne sur dix.

«Puisqu’on ne guérit pas de l’insuffisance rénale, de nombreuses personnes doivent éventuellement recourir à la transplantation, explique Sophie Allard. Il est important de travailler à colmater la brèche en amont et ainsi limiter le nombre de personnes qui auront besoin de recourir à une greffe pour retrouver une belle qualité de vie».

L’importance du don vivant

Le don vivant est une avenue prometteuse pour contribuer à la réduction des listes d’attente, selon Chaîne de vie. Ces actes de générosité présentent de nombreux avantages puisqu’ils permettent d’obtenir des organes rapidement, et d’une plus grande longévité.

En 2021 au Québec, 75 personnes ont fait un don vivant, ce qui place la Belle Province en tête de liste au Canada. En 2020, 28 % des transplantations rénales ont été rendues possibles grâce à des donneurs vivants.

«C’est en misant sur le pouvoir incroyable des jeunes en tant qu’ambassadeurs et acteurs de changement qu’on croit pouvoir créer une réelle culture du don au sein de la société québécoise», estime Lucie Dumont, présidente et fondatrice de Chaîne de vie.

Pour Thierry Houillon, parrain du Défi Chaîne de vie et greffé d’un foie, les donneurs vivants ont «le super pouvoir de sauver des personnes qui ont besoin d’un nouvel organe pour rester en vie. Mais avant d’arriver à vouloir faire un tel geste de générosité, il faut commencer par avoir une conversation sur le don d’organes. C’est que ce fait Chaîne de vie», affirme-t-il.

Isabelle Maréchal, marraine du Défi Chaîne de vie, considère que les Défis Chaîne de vie «permettent d’encourager ce grand mouvement pour l’éducation au don d’organes et de tissus en milieu scolaire tout en donnant de l’espoir aux personnes en attente d’une greffe.»

