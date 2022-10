«Mamie Remix»: des jeunes rappent sur des textes d’aînés

À l’invitation de la Maison de culture de Rivière-des-Prairies, le groupe Berceurs du temps appelle le public de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles à participer à son projet Mamie Remix, où des jeunes du secondaire rappent sur des textes composés par des personnes âgées.

En entretien avec Métro, le codirecteur artistique de Berceurs du temps et concepteur de Mamie Remix, Ilya Krouglikov, raconte l’histoire et les succès de ce projet original fondé en 2021.

«Seulement trois écoles et trois résidences pour personnes âgées à travers Montréal ont participé l’an dernier. On a eu la chance d’avoir de la publicité positive, comme avec La Presse. Au début de cette année, on est passé à six écoles et six résidences, en plus de recevoir l’appui de nouveaux partenaires, ce qui nous a permis d’ajouter des chorégraphies à nos vidéoclips», raconte M. Krouglikov.

Édition spéciale RDP

La promotion positive du projet a suscité l’intérêt de la Maison de la culture de Rivière-des-Prairies, qui a contacté Ilya Krouglikov pour lancer une édition spécifique dans cet arrondissement.

«L’édition actuelle est ad hoc, parce que c’est plutôt une invitation à participer. Nous n’approchons pas les écoles et les maisons de personnes âgées cette fois-ci, nous les sollicitons à participer tout en ayant identifié l’école Jean-Grou et la résidence Lionel-Bourdon dans Rivière-des-Prairies», indique M. Krouglikov.

Pour le codirecteur artistique, cette édition propre à Rivière-des-Prairies sert un objectif plus grand que la réalisation d’un vidéoclip et d’une création musicale.

Nous avons ciblé l’école Jean-Grou et la résidence pour aînés Lionel-Bourdon étant donné leur proximité géographique. Le but ultime est de créer des liens intergénérationnels dans un même quartier et d’alimenter le tissu social positivement. Il y a une vision qui va au-delà de faire un vidéoclip: nous voulons que ces deux groupes d’âge dans Rivière-des-Prairies se rencontrent et qu’il y ait une solidarité qui émerge dans un contexte d’isolement liée à la pandémie. Ilya Krouglikov, codirecteur artistique de Berceurs du temps et concepteur de Mamie Remix

Fidèle à cette vision, le codirecteur artistique précise que le projet est soutenu par plusieurs fondations pour le mieux-être des aînés et qu’il reçoit l’appui d’Intergénérations Québec.

Un long processus créatif

L’appel à candidatures s’étant terminé le 23 octobre, l’édition de Mamie Remix dans Rivière-des-Prairies peut passer à la prochaine étape, soit celle de la rédaction des textes.

Ilya Krouglikov soutient que le processus créatif est important pour les jeunes et pour les aînés, afin qu’un lien de confiance et que des affinités se créent entre eux.

«Le processus s’étend sur deux mois, avec deux heures d’atelier par semaine. Durant ces ateliers, les jeunes reçoivent les textes de chansons composés ou sélectionnés par les aînés et les modifient à leur guise en reprenant des phrases, des mots ou en créant de nouvelles paroles à partir des différentes thématiques, d’où le nom Mamie Remix», souligne-t-il.

M. Krouglikov indique aussi que les aînés viendront trois fois rendre visite aux jeunes lors des ateliers pour faire leur connaissance ainsi que pour découvrir le processus créatif fondé sur les textes qu’ils ont fournis.

Ensuite, les jeunes iront au Planet Studios – studio d’envergure ayant produit des artistes tels que Rihanna et Justin Bieber – pour faire l’enregistrement de leurs créations musicales en compagnie d’experts sonores. Ils verront ensuite ces productions être converties en un vidéoclip qui sera diffusé à la fin du processus, en décembre prochain.