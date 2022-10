Le Marché Jean-Talon reçoit le secrétaire d’État américain Antony Blinken

Anthony Blinken et Mélanie Joly ont rendu visite aux Filles Fattoush, entreprise sociale du Marché Jean-Talon, lors de leur visite.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a été reçu ce vendredi par la ministre des Affaires étrangères canadienne Mélanie Joly, au Marché Jean-Talon. Ce passage du secrétaire d’État se faisait dans le cadre d’un voyage officiel au Canada.

Le choix du Marché Jean-Talon avait pour but de montrer l’importance des Marchés publics de Montréal dans le portrait agroalimentaire international. Sur place, les deux dignitaires ont rencontré l’entreprise à mission sociale Les Filles Fattoush, présente depuis mai 2018 au Marché Jean-Talon.

Cette entreprise offre une première perspective d’emploi à des femmes réfugiées syriennes de façon à contribuer à leur quête d’autonomie et à leur intégration à la société, au travers d’un service de traiteur et de distribution alimentaire. M. Blinken et Mme Joly ont pu goûter à un produit test mis en marché durant la saison estivale 2022.

«Nos membres marchands vous le diront, les Marchés publics de Montréal permettent d’avoir un rayonnement et un accès aux consommateurs sans pareil», a affirmé Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général des Marchés publics de Montréal, après la visite du dignitaire américain. «Les Filles Fattoush ont pu en bénéficier et nous sommes fiers de les avoir appuyées depuis leurs tout débuts», a-t-il ajouté.

Impressionnant convoi du

secrétaire d'État des États-Unis Antony Blinken en direction du Marché Jean-Talon. #rcmtl pic.twitter.com/8RtK3udCn8 — Hadi Hassin (@hassinhadi) October 28, 2022