Antisémitisme: l’Olympia annule un concert

La salle de spectacle L’Olympia annule le concert du rappeur français Freeze Corleone prévu pour le 4 décembre, à la suite de plusieurs jours de controverse autour de ses paroles antisémites.

L’organisation juive B’nai Brith avait demandé publiquement à l’Olympia d’annuler le concert la semaine dernière, car le jeune rappeur fait l’apologie du nazisme dans ses chansons, en plus de nier l’Holocauste et de faire des associations directes entre les juifs et l’argent.

Le propriétaire de L’Olympia, Patrick Levy, affirme que les gens ne peuvent plus acheter de billets depuis vendredi dernier et qu’il est en train de vérifier comment se libérer de son contrat avec le promoteur de l’événement. M. Levy s’était d’ailleurs lui-même retrouvé dans la controverse puisqu’il est lui-même juif. Il précise qu’il n’a rien à voir avec la programmation de Freeze Corleone, et qu’il n’aurait jamais accepté sa présence s’il avait connu ses propos.