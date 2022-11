Espace pour la vie dévoile la Galerie Aisha-Savoie-Weider

La Fondation Espace pour la vie dévoile la désignation de la Galerie Aisha-Savoie-Weider pour la première édition de son événement de financement du 16 novembre. Cette désignation vise à reconnaitre la générosité de la famille Weider, notamment Louis Weider, qui ont contribué à un don exceptionnel à l’Espace pour la vie.

La Galerie est désignée à la mémoire d’Aisha Savoie-Weider, afin d’honorer son engagement envers les animaux et la nature et accueillera, dorénavant, les visiteurs dans l’univers verdoyant de la forêt tropicale humide du Biodôme.

« Le Biodôme et les autres musées de sciences naturelles d’Espace pour la vie sont des institutions d’une grande vitalité », dit Sébastien Fassier, président du conseil d’administration de la Fondation Espace pour la vie, « elles nous amènent à apprécier notre lien à la nature, elles nous aident à montrer à nos enfants l’importance des animaux et de l’environnement, et avec la générosité extraordinaire de Louis Weider et de la famille Weider, nous pouvons nous assurer qu’elles continuent de rayonner au cœur de la communauté pour les générations à venir. »