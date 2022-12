La chanteuse Andy St-Louis perd son compte Facebook…et ses 26 000 abonnés

Rayée de la carte. Envoyée aux oubliettes digitales. Le tout sans motif et sans une aucune explication. La chanteuse Andy St-Louis, connue notamment pour ses chansons humoristiques diffusées sur les médias sociaux, tels que YouTube, Facebook, ou encore la plateforme Twitch, vit «son pire cauchemar».

Ses comptes professionnels Facebook et Instragram, sur lesquels l’artiste s’appuie pour bâtir sa carrière musicale et partage ses créations avec son public, auraient été bannis hier, avant d’être supprimés ce matin. Plongée dans un immense désarroi, la chanteuse a lancé un appel à l’aide depuis son compte Twitter.

«Mon nom est Andy St-Louis, je suis une chanteuse auteure-compositrice et mon compte Facebook auquel 26000 personnes sont abonnées a été banni. Ce n’est peut-être pas beaucoup pour certains (26000) mais ça l’est pour moi. Je ne suis pas encore très célèbre, mais je suis en chemin et je travaille très fort pour le devenir», a témoigné la musicienne émergente, la gorge serrée.

«On ne m’a pas expliqué pourquoi, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. J’ai essayé de contester la décision et on m’a dit non. J’ai perdu l’accès à mes comptes professionnels où mes vidéos ont été partagées des milliers de fois», déplore l’artiste.

Je vis mon pire enfer. Mes comptes IG et FB ont été bannis, sans explication. TOUT mon travail est sur les réseaux sociaux, principalement fb – je ne peux pas me permettre de perdre cette plateforme.

Je vous en prie, retweetez pour qu’un employé de meta voie ce message ❤️ — Andy St-Louis (@AndyTheFrenchy) December 2, 2022

Ça m’a pris tellement, mais TELLEMENT de temps bâtir un reach décent. Partir de zéro est tout simplement comme si je déboulais l’Everest et que je devais recommencer. Andy St-Louis, chanteuse, auteure-compositrice Québécoise.

«Je ne peux pas me permettre de perdre cette plateforme»

Sur Twitter, Andy St-Louis a invité les internautes à partager au maximum sa publication, dans l’espoir qu’une personne en mesure de lui venir en aide se manifeste. La chanteuse voudrait entrer en communication avec un employé du «meta» afin que cette personne lui restitue son compte ainsi ses accès.

«Tout mon travail est sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Je ne peux pas me permettre de perdre cette plateforme. Je vous en prie, retweetez pour qu’un employé de meta voie ce message».

Diplômée de l’École Nationale de la chanson, Andy St-Louis a déjà sorti deux albums. Elle s’est produite dans le cadre du festival des Francos de Montréal en 2019. La musicienne a acquis une certaine notoriété sur internet, avec «des capsules de chansons de circonstances» sur les réseaux sociaux.