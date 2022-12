Des décorations d’apprentis ébénistes colorent Montréal-Nord

Une des décorations fabriquées par les apprentis ébénistes de l'Escale et disséminés un peu partout dans Montréal-Nord.

De jeunes apprentis ébénistes de l’Escale ont créé de leurs propres mains des œuvres de Noël à l’approche des Fêtes. Ces dernières ont été disséminées un peu partout à Montréal-Nord, notamment sur la rue de Charleroi, près de l’école Pierre-de-Coubertin, près de l’Archevêque, autour de la mairie et autour de la Maison culturelle et communautaire.

Le Centre des Jeunes l’Escale a mis sur pied le projet des Ateliers d’ébénisterie pour les jeunes de 15 ans et plus, qui sont ainsi amenés à explorer les différentes facettes des métiers du bois. En développant des projets inspirants, les ateliers développent leurs intérêts et encouragent le plaisir d’apprendre dans l’action.