Réouverture en vue au Mont Sainte-Anne après la chute d’une gondole

Fermée depuis le dernier incident qui a provoqué tout un tôlé et une analyse cinglante de la part des inspecteurs de la régie du bâtiment qui ont ordonné l’arrêt complet des remontées le 16 décembre dernier, la Station Mont Sainte-Anne assure la collaboration de toutes ses équipes sur le terrain en ce moment.

La Station émettait d’ailleurs ce matin, par voie de communiqué, un avis concernant une éventuelle ouverture ponctuelle. «Dans le cadre des procédures d’enquête et de vérification en cours avec les experts mandatés, les remontées aériennes de la station pourraient être mises en fonction ponctuellement au cours des prochains jours. Cette opération est autorisée et respecte le protocole de travail détaillé et sécuritaire entendu avec les autorités.»

De son côté Alliance Affaires Côte-de-Beaupré invite le Gouvernement du Québec, Resort of Canadian Rockies (RCR) et les partenaires financiers à s’asseoir pour trouver rapidement une solution qui permettra la réouverture de la station de ski Mont-Sainte-Anne le plus tôt possible.

«Les commerçants et entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré, et particulièrement ceux dont les entreprises sont à proximité du centre de ski, subissent actuellement de lourdes pertes financières. Ça se rajoute aux années de pandémie que nous venons de vivre… La période des fêtes, c’est un moment charnière et plusieurs de nos commerçants pourraient ne pas se remettre de cette fermeture», a déclaré le président de l’association de gens d’affaires, Sébastien Paradis.

Il est à noter que les abonnés peuvent actuellement demander à être remboursés. Il n’y a aucune date limite pour demander un remboursement.