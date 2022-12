Pannes d’électricité: «on met tout notre cœur à l’ouvrage»

Près de 1200 employés d’Hydro-Québec s’affairent sur le terrain afin de raccorder les quelque 130 000 foyers toujours privés de courant en cette journée de Noël. La société d’État multiplie les efforts pour que les Québécois qui ont perdu l’alimentation électrique vendredi dernier puissent être rebranchés à temps pour le souper de Noël.

La Capitale-Nationale, où 40 000 clients se sont réveillés sans courant ce matin, est la région la plus sévèrement touchée, suivie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Montérégie, la Côte-Nord et des Laurentides.

Le travail pour rétablir le service de tous ceux encore touchés par une #panne se poursuit. La majorité des clients touchés ont maintenant retrouvé le service, mais il reste encore environ 136 000 clients sans électricité. pic.twitter.com/x1ZfjExtVz — Hydro-Québec (@client_hydro) December 25, 2022

Déjà 400 000 clients ont été rebranchés depuis le début des perturbations engendrées par la tempête hivernale qui a balayé la province en fin de semaine. Cette dernière avait, à son plus fort, plongé plus de 550 000 foyers dans le noir, a rappelé la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec Sophie Brochu, lors d’un point de presse ce dimanche matin.

«Ce n’est pas facile. Il y a des pannes qui sont plus simples que d’autres. On a une centaine de poteaux à remplacer, puis il y a des incidents importants de végétation. Ce sont des travaux de longue haleine», a détaillé Sophie Brochu.

«Je peux vous dire que les gens travaillent avec beaucoup de cœur, on est très conscient qu’on est le 25 décembre et on va faire tout notre possible pour faire ça le plus rapidement.»

Malgré l’avancé des opérations de rebranchement, Hydro-Québec prévient que certains foyers devront s’armer de patience et ne retrouveront le courant qu’en début de semaine prochaine. Les pannes les plus récentes prendront plus de temps.

«Il faut avoir des plans B», a avancé Sophie Brochu. La responsable invite les citoyens en difficulté à faire appel aux services municipaux.

Le site Info-pannes d’Hydro-Québec permet de suivre en temps réel l’évolution de la situation par région.