Météo: un répit de courte durée

Après le passage de la tempête de ces derniers jours, qui a laissé 26 cm de neige à Montréal, le week-end devrait offrir un répit aux Québécois. Mais ce dernier sera de courte durée.

La journée de samedi sera nuageuse, avec une tendance vers l’éclaircissement pour la plupart des territoires de la province. Un soleil généreux sur fond de ciel bleu s’imposera dimanche avant de laisser place à de nouvelles perturbations.

En effet, une dépression côtière, en provenance de l’Atlantique, a mis le cap sur le Québec et devrait s’installer sur la province dans la nuit de dimanche à lundi.

«Le répit sera de courte durée au Québec puisque le prochain système est déjà sur les radars. Au menu d’ici lundi soir : de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante, accompagnés de rafales», avise Météo Média.

C’est l’est et le centre de la province qui seront le plus sévèrement touchés. De la neige, du grésil et de la pluie verglaçante sont attendus sur la pointe de la péninsule Gaspésienne et la Côte-Nord, mais aussi sur certains secteurs de l’Estrie, en Beauce et sur la Capitale-Nationale.

À Montréal, les flocons seront de retour dès mardi.