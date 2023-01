Une bruine verglaçante est attendue à Montréal ce matin

Une bruine verglaçante pourrait atteindre Montréal dès ce matin et compliquer les déplacements. Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les stationnements pourraient être glissantes et glacées.

Des avis de bruine verglaçante sont émis lorsqu’on prévoit que la bruine tombant sous des températures inférieures à zéro gèlera au contact du sol et rendra, après un certain temps, les surfaces glacées. La bruine verglaçante devrait se poursuivre jusqu’à 11h, pour ensuite laisser place au soleil, prévoit Environnement Canada.

Jusqu’à ce jour, l’hiver est plus doux que la normale pour l’ensemble du Québec.

Nous sommes déjà à la moitié de l'hiver météorologique (1er déc. au 28 fév.). Ce début d'hiver a été plus doux que la normale de saison pour l'ensemble du Québec. Voici l'évolution temporelle des anomalies de température quotidiennes pour quatre villes québécoises. 🌡️ #MeteoQc pic.twitter.com/yTG9yENpvV — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) January 17, 2023

MétéoMédia avait prédit en novembre que le Québec et l’Ontario seraient épargnés des froids les plus intenses, «comme le vortex polaire se situera davantage dans le centre du pays».