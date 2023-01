Un adolescent attaqué à coups de marteau en sortant de classe

Un adolescent de 16 ans a été agressé par un groupe de jeunes à coups de marteau à la sortie des classes de l’école secondaire Calixa-Lavallée, à Montréal-Nord, lundi en fin d’après-midi, selon ce qu’a appris Radio-Canada. Les agresseurs sont un groupe de jeunes, formé de cinq adolescents et d’une élève de l’école.

Une agente sociocommunautaire a été déployée aujourd’hui avec des collègues pour soutenir élèves, parents et membres du personnel et offrir un appui aux effectifs du poste de quartier 39.

Cette attaque violente a débuté après une querelle verbale entre l’adolescent et une autre adolescente de 14 ans, sur le terrain de l’école Calixa-Lavallée. Cette dernière a ensuite réuni quelques-uns de ses amis pour répondre aux insultes qu’elle a subies.

Lorsque l’altercation a lieu, l’adolescent au cœur du conflit initial s’est enfui, contrairement à un de ses amis qui s’est interposé entre lui et les agresseurs et qui s’est retrouvé sur le sol, recevant des coups de marteau à plusieurs reprises. Il est dans un état stable et les médecins ne craignent pas pour sa vie.

Les enquêteurs du SPVM auraient retrouvé le marteau utilisé lors de l’agression et seraient en mesure d’identifier tout le groupe de jeunes grâce aux caméras de l’école secondaire.