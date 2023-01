Plus de piétons renversés à Montréal en 2022

De plus en plus de collisions impliquent des piétons et des automobilistes, dévoile le bilan statistique de la sécurité routière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Le nombre de décès reste quant à lui relativement stable.

Durant les trois premiers trimestres de 2022, 10 piétons sont morts lors d’une collision, 39 ont été grièvement blessés et 505 ont été légèrement blessés. Il s’agit d’une augmentation de 56% des blessés graves et de 11% des blessés légers par rapport à la même période en 2021.

L’année 2022 a connu considérablement moins de restrictions pandémiques que 2021, alors que de nombreux commerces avaient dû rester fermés du début de l’année jusqu’à la fin du mois de mai dans la métropole et que le télétravail obligatoire diminuait les déplacements.

Des arrondissements plus sécuritaires?

Les chiffres révèlent une répartition inégale selon les secteurs. Des différences qui peuvent s’expliquer par le nombre de personnes se déplaçant à pied ou bien par la population du quartier.

Les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Saint-Laurent ont une population équivalente, soit près de 100 000 habitants, et ont le même nombre de piétons tués (un chacun). Cependant, alors que les déplacements à pieds sont plus courants sur le Plateau-Mont-Royal, le nombre de piétons grièvement blessés est six fois plus élevé à Saint-Laurent. Par contre, on compte le double de piétons qui ont été légèrement blessés sur Le Plateau par rapport à Saint-Laurent.

Cela signifie que parmi toutes les collisions intervenues à Saint-Laurent, 35% se sont terminés avec des conséquences graves, la mort ou des blessures importantes. Ce même taux n’est que de 6% sur Le Plateau. Saint-Laurent compte pour 5% de la population de l’île de Montréal, mais contribue à 15% du bilan des blessés graves de la métropole.

Le Sud-Ouest et Verdun ont une population d’approximativement 80 000 habitants et 70 000 habitants respectivement et ils bénéficient d’une part importante du transport actif dans les déplacements. Pourtant, ils s’illustrent par l’absence de morts et de blessés graves sur leurs réseaux routiers. Ils recensent également relativement peu de blessés légers comparé à la population.

Les deux pires secteurs pour le bilan des blessés légers sont le centre-ville et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP). Ils ont respectivement 48 et 47 piétons légèrement blessés entre janvier et septembre 2022.

Si le centre-ville accueille énormément de piétons avec l’importante activité commerciale et culturelle qu’on y retrouve, VSP voit son bilan tiré vers le bas par Saint-Michel. Le quartier, qui compte pour un tiers de la population de VSP, a vu deux des trois blessés graves et 55% des 47 blessés légers.

Secteur Piétons tués Piétons gravement blessés Piétons légèrement blessés Anjou 0 0 9 Côte-des-Neiges, Ville-Mont-Royal, Outremont 0 1 36 Centre-Sud 1 1 16 Ahuntsic-Cartierville 1 3 20 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 0 3 47 Rosemont-La Petite-Patrie 1 3 34 Le Plateau-Mont-Royal 1 1 31 Le Sud-Ouest (excepté Griffintown) 0 0 21 Verdun 0 0 15 Centre-ville (plus Griffintown) 1 9 48 Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 1 2 31 Saint-Laurent 1 6 13 Saint-Léonard 0 0 24 Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc,

Hampstead, Montréal-Ouest 0 0 28 Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Montréal-Est 0 1 15 Montréal-Nord 1 2 32 Lachine 0 1 3 Dorval, Pointe-Claire 0 0 15 LaSalle 0 2 19 Dollard-des-Ormeaux 0 0 10 Baie-d’Urfé, Beaconsfield,

Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville 0 0 6 Pierrefonds, L’Ile-Bizard-Sainte-Geneviève 0 4 8 Données compilées et tableau comparatif réalisé par Métro