Un redoux prévu pour Montréal cette semaine

Les températures seront encore douces à Montréal et dans le sud du Québec cette semaine, alors que des températures de 3 à 8 °C sont prévues.

Des averses de pluie sont prévues pour jeudi. Celles-ci devraient ensuite laisser place à de la neige et à des températures sous zéro, suivies d’un minimum ressenti de -17 °C prévu dans la nuit de vendredi. Les températures pour les journées de mercredi et jeudi pourraient devenir les nouvelles références historiques pour la température la plus élevée enregistrée.

Les écarts de température importants ont eu un impact sur la qualité des routes de la métropole en 2022. Un nombre record de réclamations ont été déposées auprès de la Ville de Montréal par des citoyens qui ont connu des problèmes en raison des nombreux nids-de-poule sur les routes.