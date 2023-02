Une propriétaire de bar étranglée par son foulard

Inconsciente, la propriétaire d’un bar de Montréal-Nord a été transportée à l’hôpital Sacré-Cœur après avoir été étranglée par son foulard qui s’est coincé dans un monte-charge. L’incident s’est produit vers 9h15 mardi matin au Bar Le Petit Tonneau situé sur le boulevard Léger, à l’angle de la rue Charland, dans Montréal-Nord, a appris TVA Nouvelles.

La propriétaire transportait des caisses d’alcool dans le monte-charge et c’est à ce moment que son foulard s’est coincé. Elle a été privée d’oxygène pendant plusieurs minutes avant que des témoins interviennent et réussissent à couper son foulard pour la libérer. Des manœuvres de réanimation ont ensuite été entreprises par les ambulanciers dépêchés sur place.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a pris en charge le dossier après l’accident de travail et a envoyé deux inspecteurs sur les lieux pour établir les causes de l’incident.