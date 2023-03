Ensemble Montréal veut réformer le Programme d’appui à l’acquisition résidentielle

Le conseiller de ville du district de Tétreaultville Julien Hénault-Ratelle et le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem.

Lors d’une conférence de presse organisée mardi matin, Ensemble Montréal a demandé à l’administration Plante de revoir son Programme d’appui à l’acquisition résidentielle (PAAR), afin de s’assurer que les subventions soient distribuées aux Montréalais issus de la classe moyenne.

«Des critères plus stricts et des vérifications plus rigoureuses s’imposent», peut-on lire dans un communiqué de presse du parti de l’Opposition.

Instauré en 2018, le PAAR vise à aider les nouveaux acheteurs et les familles à devenir propriétaires à Montréal, en établissant, selon les situations, une aide financière pour acheter un condo, une maison ou un immeuble à logements. Tous les types de ménages sont admissibles pour l’acquisition d’une première propriété neuve.

Selon Projet Montréal, le programme aurait déjà aidé des milliers de familles a acquérir une propriété à Montréal.

Mais pour Ensemble Montréal, l’absence de critères de revenu maximal pour profiter du programme ferait en sorte que les ménages les mieux nantis puissent y bénéficier.

«La Ville de Montréal donne des subventions à tout le monde, même aux acheteurs qui ont les reins solides et pour qui la crise d’abordabilité du logement n’est pas un problème», a souligné le chef de l’Opposition officielle, Aref Salem.

Selon le parti d’opposition, le PAAR doit être réformé et «remédier aux disparités économiques», en optant pour une approche dégressive qui permettrait aux ménages ayant un revenu moindre de bénéficier d’un montant d’aides supérieur.

«Il y a une zone grise pour les acquéreurs expérimentés et fortunés qui proviennent d’autres provinces ou pays», a déclaré quant à lui Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la ville dans le district de Tétreaultville. Selon le parti, le programme devrait être accessible uniquement aux citoyens montréalais, aux résidents permanents et aux personnes autorisées à travailler au Canada.

Le parti de l’Opposition déposera ainsi une motion au prochain conseil municipal de la Ville de Montréal, demandant à l’Administration Plante de réformer une partie du PAAR.