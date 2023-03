Québec pourrait interdire les évictions pour conversion en Airbnb

Le gouvernement provincial ouvre la porte à la mise en place de mesures visant à protéger les locataires contre les évictions causées par des propriétaires qui souhaitent louer leurs logements sur la plateforme Airbnb.

La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau veut instaurer des mesures supplémentaires, afin de mieux défendre les intérêts des locataires, rapporte La Presse.

«Que ce soit la question des évictions pour Airbnb, la clause F, les rénovations sauvages, on va agir là-dessus», a-t-elle assuré, lors d’une conférence de presse à Laval, dans le cadre de l’inauguration de logements sociaux.

Québec solidaire a exhorté le gouvernement provincial à se saisir de ce problème il y a quelques jours. «Une simple modification au Code civil permettrait de retirer la conversion en hébergement touristique comme motif d’éviction permis par la loi», avait plaidé le parti de gauche lors d’une conférence de presse à Montréal, mercredi.

La ministre de l’Habitation a annoncé qu’elle et son adjointe parlementaire, la députée de Labelle Chantale Jeannotte, passaient actuellement en revue l’ensemble des règles affectant les propriétaires et les locataires.

Les gens vulnérables qui se font jeter dehors de leur logement après des années, pour des raisons que je dirais ordinaires, je trouve ça déplorable et je n’ai pas l’intention que ça perdure France-Élaine Duranceau, la ministre de l’Habitation.

«Je suis ouverte à tout parce que je suis en train de consulter. Je ne veux pas faire les choses à la pièce, et je ne veux pas que ça prenne des mois et des mois. On va attendre les recommandations», conclut France-Élaine Duranceau.