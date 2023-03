Airbnb supprimera les inscriptions sans enregistrement au Québec

La plateforme Airbnb annonce qu’elle supprimera les inscriptions de logements n’ayant pas de numéro d’enregistrement de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ), et ce, à l’échelle de la province.

Rappelons que la plateforme d’hébergement est dans l’eau chaude depuis l’incendie qui a ravagé un édifice du Vieux-Montréal où des locataires de courte durée étaient hébergés illégalement dans des pièces démunies de fenêtres et de gicleurs. Plusieurs manquent toujours à l’appel.

«Je suis satisfaite de la décision d’Airbnb de se conformer à notre législation comme je l’ai exigé hier lors de notre rencontre. Je demande également aux autres plateformes à s’y conformer. Je reste toutefois ferme sur mon intention de resserrer la Loi sur l’hébergement touristique», affirme à ce sujet la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Dans la foulée de cette tragédie, le gouvernement du Québec avait annoncé qu’il modifierait sous peu la loi en imposant un cadre plus strict pour les locations à court terme. En attendant cette modification, certains arrondissements de Montréal se sont regroupés pour former une escouade spécialisée dans les locations illégales sur leur territoire afin de mieux documenter celles-ci et mieux outiller Revenu Québec dans ses enquêtes.

L’organisme Inside Airbnb avait estimé dernièrement que 92,5% des 13 913 logements affichés sur Airbnb à Montréal sont loués sans permis.