Budget: Québec en fait-il assez pour les transports et l’est de Montréal?

Il n’y aura pas d’équilibre entre les investissements en transport collectif et ceux dans le réseau routier dans les prochains budgets, a dit Eric Girard, interrogé par Métro à ce sujet. Les projets dans l’est de Montréal, eux, ne sont pas inscrits en toutes lettres dans le budget, mais ils seront réalisés, a affirmé le ministre des Finances.

Le gouvernement s’est désengagé des questions sociales et environnementales avec son budget, particulièrement dans l’est de Montréal, dénonçait, le 23 mars, Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois et député de Camille-Laurin. Le budget ne comprend aucune somme d’argent spécifiquement allouée à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le projet structurant de l’Est (PSE), le réaménagement de la rue Notre-Dame ou encore la décontamination de terrains.

À ce constat s’ajoute l’absence d’équilibre dans les investissements entre transport collectif et réseau routier, chose que demandent des organismes en environnement, la Ville de Montréal et le PQ. Cela serait révélateur d’un manque de vision en urbanisme et en transport de la part de la Coalition avenir Québec, selon PSPP.

En retard sur l’Ontario

Sur la question des infrastructures en transport, Eric Girard refuse d’égaliser le ratio des investissements – voire de l’inverser comme le souhaiterait le PQ – car, selon lui, les routes sont beaucoup plus nombreuses au Québec qu’en Ontario. De plus, il évoque le fait que le Québec est moins peuplé que son voisin ontarien.

À l’heure actuelle, 68% des investissements québécois en infrastructures de transport sont alloués au réseau routier, le reste au transport collectif. En Ontario, le ratio est inversé, 70% des investissements vont au transport en commun et 30% au transport automobile. Malgré cette différence, le ministre des Finances soutient que de beaux projets sont enfin en cours de réalisation après des années de discussion, à l’image du prolongement de la ligne bleue du métro, par exemple.

D’après une compilation des données de Transport Canada réalisé par Métro, le Québec a un réseau routier de 28% plus vaste que celui de l’Ontario (par habitant), mais les investissements dans ce réseau sont 117% plus importants qu’en Ontario. Précisons qu’une majorité de Québécois – comme d’Ontariens – vivent en milieu urbain.

Interrogé en marge de sa présentation du budget à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Eric Girard rejette les critiques à l’égard de son budget. Il explique l’absence du PSE dans le budget par le rejet de la proposition du REM dans l’Est et le retrait de la CDPQ-Infra.

Le ministre des Finances l’explique ainsi: son gouvernement a investi 23 M$ dans l’est de la métropole sur trois ans. Une somme que le député de Camille-Laurin juge pourtant insuffisante par rapport aux besoins. Cette somme est destinée à des projets à court terme, mais ne finance pas les infrastructures, ce qui justifie le montant de l’enveloppe.

Pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, M. Girard assure que le projet est tellement important qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir à propos de son absence au budget. Il estime celui-ci essentiel pour le réseau de la santé de la métropole. Le ministre n’a pas justifié l’absence de progrès concrets dans les projets de réaménagement de la rue Notre-Dame et de décontamination des terrains industriels.

De plus, devant le président de la CCMM, Michel Leblanc, le politicien a expliqué que le crédit d’impôt que son gouvernement accorde pour les gros investissements est moins important à Montréal que dans certaines régions parce qu’il y a un besoin supplémentaire d’investir dans certaines municipalités régionales de comté qui sont dévitalisées.