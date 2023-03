Tentative de meurtre dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Deux personnes sont toujours à l’hôpital après une tentative de meurtre par arme à feu qui a eu lieu tard dans la nuit de lundi dans le secteur de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu un appel à 22h30 concernant des coups de feu qui ont été tirés sur le boulevard Lapointe, près de la rue De Grosbois. Une fois sur place, ils ont trouvé deux personnes blessées par des projectiles.

Les victimes, un homme de 18 ans et une femme de 22 ans, sont hors de danger. Les policiers devraient les rencontrer dans les prochaines heures pour en apprendre plus sur les circonstances de l’incident. Une enquête policière est en cours pour tenter de trouver le suspect.

D’autres coups de feu dans Villeray

Un autre incident par arme à feu s’est également produit cette nuit, cette fois-ci dans Villeray. Des coups de feu ont été tirés vers 3h50 ce matin sur un salon de massage situé sur l’avenue De Lorimier, entre les rues Jarry et Tillemont. Le SPVM a retrouvé plusieurs douilles au sol et bon nombre d’impacts de projectiles sur la façade du commerce. Aucune victime n’a été signalée et aucun suspect n’a été trouvé.

Le SPVM avise la population qu’il a établi un périmètre de sécurité dans le secteur et que la circulation n’est pas possible sur l’avenue De Lorimier entre les rues Tillemont et Jarry. Les automobilistes sont invités à emprunter les rues voisines pour se déplacer vers l’autoroute ou vers le sud.