Des véhicules volés retrouvés au port de Montréal

Totalisant une valeur de 800 000$, 17 véhicules volés ont été retrouvés au port de Montréal, le 22 mars, lors d’une opération conjointe entre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Durant les neuf premiers mois de l’année 2022, le nombre de véhicules volés avait explosé, dépassant les 7000, sur le territoire du SPVM. Pour autant, la police rappelle que près de la moitié, soit 45%, des véhicules saisies au port de Montréal – 1031 en 2022 – provenait d’autres provinces canadiennes.

La plupart des véhicules saisies lors de la récente opération sont des VUS, souvent de luxe, précise le SPVM. Un organisme était présent pour aider à l’identification des véhicules.

Les responsables des vols de ces véhicules n’ont pas encore été identifiés, et une enquête est en cours. Les vols de voiture ont plus que triplé en 2022 dans deux secteurs à Montréal, soit le Plateau-Mont-Royal et Westmount-Village Shaughnessy.

Les vols seraient en hausse à cause de la pénurie de véhicules neufs, provoquée par la pandémie. La présence du port de Montréal pourrait être un facteur dans le grand nombre de vols, a souligné le commandant Yannick Desmarais, en janvier dernier.