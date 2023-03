Québec appelle à la fin de la violence en Haïti

Au milieu, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, et les députés Michelle Setlakwe, Madwa-Nika Cadet et Frantz Benjamin avec plusieurs membres de la communauté haïtienne.

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité une motion qui condamne avec vigueur toutes formes de violences perpétrées par les bandes armées en Haïti et exprime son soutien au peuple haïtien.

La motion a été déposée par la députée libérale d’Outremont Michelle Setlakwe. «Les informations nous provenant d’Haïti sont extrêmement troublantes », souligne l’élue dans un communiqué émis à la suite du vote unanime.

Ajd, l’@AssnatQc a adopté une motion à l’unanimité pour reconnaître la crise que subit Haïti et condamner avec vigueur toutes formes de violences perpétrées par les bandes armées pour infliger la terreur aux populations locales et souhaite exprimer son soutien au peuple. #AssNat pic.twitter.com/J0x3PCcyPD — Monsef Derraji (@monsefderraji) March 30, 2023

Haïti fait actuellement face à un climat d’insécurité sans précédent, marqué par de nombreux enlèvements – en moyenne cinq par jour –, et des cas de violence sexuelle sur des femmes, dont des mineures. Le 21 mars, les Nations Unies ont indiqué que depuis le début de l’année 2023, plus de 530 personnes ont été tuées et 277 autres enlevées dans des incidents qui ont lieu entre des gangs dans la capitale de Port-au-Prince. On compterait également plus de 160 000 personnes déplacées, toujours selon les chiffres de l’ONU.

Je n’ose imaginer les sentiments qui habitent le Québécois d’origine haïtienne. Je tiens à leur offrir tout mon soutien et mes pensées les accompagnent. Michelle Setlakwe, porte-parole de l’opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

La motion adoptée aujourd’hui appelle aussi le gouvernement du Québec à continuer à soutenir le peuple d’Haïti dans ses champs de compétence et de sensibiliser les partenaires à la réalité haïtienne actuelle. Elle affirme que «la solution à la crise doit être haïtienne» et rappelle que «la collaboration entre les acteurs locaux en vue de mettre en place un processus démocratique menant vers des élections est nécessaire».

Au moins trois députés de l’Assemblée nationale sont d’origine haïtienne, soit deux de la CAQ, Lionel Carmant et Shirley Dorismond, et le libéral Frantz Benjamin.