La transformation de l’entrepôt Van Horne préoccupe les citoyens

Selon les résultats d’un sondage réalisé en ligne par l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, le projet de transformation de l’entrepôt Van Horne en un édifice abritant un hôtel, des bureaux et des commerces est perçu comme préoccupant par une majorité de citoyens.

Des 10 732 personnes ayant participé à la consultation publique tenue du 30 janvier au 12 février, plus des deux tiers (68%) se disent préoccupés par le projet de transformation du bâtiment qui déroge à plusieurs dispositions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement.

L’immeuble de sept étages, qui se situe entre la voie ferrée du Canadien Pacifique et l’avenue Van Horne, face au boulevard Saint-Laurent, a été construit en 1924-25 pour l’entreposage de marchandises. Il doit être transformé et agrandi avec une nouvelle construction sur le terrain voisin en vue de la création d’un complexe accueillant des bureaux, un hôtel, des commerces, des restaurants et une terrasse sur le toit.

C’est la présence d’un hôtel dans le bâtiment (32%), la conservation du caractère original du bâtiment (30%) ainsi que l’embourgeoisement du secteur (24%) qui sont considérés comme les aspects les plus préoccupants du projet du propriétaire Rester Management.

La grande majorité (83%) des répondants se disent d’accord avec l’aménagement d’une terrasse sur le toit. Au contraire, les avis sont plus mitigés à l’égard de l’ajout d’activités commerciales au rez-de-chaussée (54%) ainsi que la présence

de bureaux et d’un hôtel dans le bâtiment (23%).

Construction de logements impossible

Si quatre participants au sondage sur dix (40%) désirent que des logements abordables ou sociaux soient ajoutés au projet, ce dernier se trouve trop près d’une voie ferrée pour que cela soit possible. En effet, les règles ont été renforcées en 2015 à la suite de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic.

Par ailleurs, seules les aires à vocation économique – comme les industries, les bureaux, les commerces ainsi que les équipements collectifs ou institutionnels – sont permises dans le secteur.

Dans son document de présentation aux élus, l’entrepreneur affirme que son projet offrira une « mixité d’usages qui bonifiera la vie urbaine et le dynamisme» du secteur.

Prochaines étapes

Au vu des résultats de la consultation publique, l’Arrondissement a demandé au promoteur du projet de mandater une firme indépendante qui devra concevoir et faciliter un processus de dialogue avec les citoyens, le milieu économique, ainsi qu’avec les groupes de la société civile qui s’intéressent à l’histoire du quartier et à la préservation du patrimoine.

La démarche de concertation devra permettre d’identifier les éventuels ajustements et les mesures nécessaires pour que le projet puisse se réaliser avec l’appui de la population. Un rapport décrivant les actions entreprises et les résultats obtenus devra ensuite être présenté à l’Arrondissement, qui pourra statuer sur les suites à donner au projet.

L’intérêt patrimonial du 1, avenue Van Horne sera également évalué par un groupe de travail. En 2014, Héritage Montréal avait inscrit l’Entrepôt Van Horne sur sa liste des 10 sites à surveiller.

Les résultats ont été discutés durant le conseil d’arrondissement lundi soir. «On est très, très conscients qu’il y a loin de la coupe aux lèvres et que le propriétaire va devoir retourner à la table de travail et rencontrer les citoyens et les citoyennes du Mile-End afin d’incorporer leurs désirs et leur vision pour en faire un projet fédérateur qui va ressembler à ce qu’on retrouve dans le Mile-End», a souligné la conseillère de ville Marie Plourde.

L’Arrondissement devra approuver ou non le projet d’ici la fin de l’année. Un référendum pourrait aussi être demandé par les citoyens.