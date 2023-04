Tempête de verglas: le parc La Fontaine dévasté, le récit des promeneurs

Des arbres fendus en deux ou déracinés, des immenses branches sur le trottoir et des infrastructures endommagées: c’est le triste spectacle au parc La Fontaine ce jeudi après la tempête de verglas. De nombreux curieux déambulent dans les allées du parc, malgré la recommandation de l’arrondissement de ne pas se rendre sur les lieux. Les accès sont impossibles à contrôler.

Dès les premiers mètres à l’entrée du parc La Fontaine, il devient impossible de compter le nombre de branchages au sol. Le mobilier urbain est aussi abîmé. Un abribus sur la rue Rachel est passé à un cheveu de la catastrophe. Plusieurs bancs se sont enfoncés dans le sol sous le poids du gel. La glace a même brisé certains pieds du mobilier.

Un arbre d’une dizaine de mètres déraciné

Au milieu du parc, un immense arbre d’une dizaine de mètres attise la curiosité de tous les promeneurs. Tous s’arrêtent pour prendre une photographie. L’arbre est sorti de terre. Le poids du gel l’a complètement déraciné. «C’est le plus impressionnant du parc! C’est à ce moment-là qu’on se rend compte du poids énorme qui lui pesait dessus», constate Louis, qui passait par là pour se rendre au restaurant. Les racines de l’arbre ont arraché une partie de la route, mais aucun autre dégât matériel n’a été provoqué par sa chute.

Plus loin, des branchages se sont écroulés sur le terrain de hockey du parc La Fontaine. Les branches prennent appui sur le filet au-dessus de la rambarde, mais la piste n’est pas endommagée.

En ce milieu de journée, la majorité de la glace autour des arbres a fondu. Le danger ne vient plus de la chute des branches, mais des blocs de glace qui entouraient les arbres. «Ce n’est pas juste des gouttes d’eau mais des blocs de glace de la taille de ma main qui tombent», montre Astrid à son amie Héloïse. «On ne va pas s’éterniser ici; ça pourrait être dangereux!»

«La priorité, c’est de dégager les branches des voies»

Kathy promène son chien malgré les recommandations de l’arrondissement de ne pas se rendre dans les parcs. «C’est tellement triste! Je promène mon chien ici tous les jours», raconte cette habitante du quartier. «Le plus dur est passé. Les branches ne tomberont plus, tout fond», se rassure Kathy, qui a toujours de l’électricité dans son appartement.

«Ici, on est bon, on peut avancer». Quelques mètres plus loin, une équipe de la Ville s’active pour nettoyer le parc. Depuis mercredi soir, les employés municipaux sont au front. L’un d’eux, Yann, a commencé son service ce matin à 6h. «La priorité, c’est de dégager les branches des voies pour que les véhicules d’urgence puissent circuler», explique-t-il.

Yann et ses collègues regroupent les branches en plusieurs tas pour les évacuer par la suite. Une tâche pas toujours simple avec les nombreux citoyens dans le parc. «C’est de la folie qu’ils se promènent! Mais il faut faire au mieux», déplore l’employé municipal, qui repart travailler à peine sa phrase terminée.

Les alentours du parc fortement endommagés

À la sortie du parc, la scène est tout aussi impressionnante. De nombreux immeubles sont privés d’électricité et les routes sont barrées. La rue Gauthier mène au parc La Fontaine. Elle est résidentielle et habituellement très calme. Ce jeudi, le bois des branches jonche le bitume détrempé de la route. Un couple d’aînés slalome entre les branches. «Pas si simple», en rigole le vieil homme.

Les voitures, comme les arbres, ont presque toutes dégelé, mais certaines croulent sous les branchages. En levant la tête, les passants s’aperçoivent que les habitations sont aussi concernées. Un balcon est saturé de branches. Son propriétaire est monté sur le toit avec une tronçonneuse pour tenter de couper une énorme branche qui menace de s’écrouler sur sa fenêtre.

Contactée par Métro, la mairie du Plateau-Mont-Royal affirme ne pas avoir de date butoir pour terminer les travaux de dégagement. À la fin de la journée, un point sera réalisé avec les équipes de la Ville pour constater l’avancée des travaux.