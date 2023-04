Verglas: face aux coupures d’électricité, Montréal s’adapte

Les coupures d’électricité occasionnées par la pluie verglaçante ont laissé de nombreux citoyens dans l’embarras. Ce vendredi, près de 48h après le début des intempéries, les Montréalais devaient continuer de s’adapter, à commencer par les commerçants, pour qui «le temps, c’est de l’argent».

«On pouvait pas se permettre de rester fermé un jour de plus», affirme la copropriétaire de la librairie Fleury, dans Ahuntsic-Cartierville, Hélène Prévost. Sans courant électrique depuis 17h mercredi, elle a dû fermer hier malgré la fin de semaine du congé de Pâques.

Dans ce moment de l’année important pour les petits commerces, elle s’est résignée à ouvrir avec ou sans électricité. Malgré le plein jour, la pénombre règne dans cette petite librairie indépendante. Les employés pointaient une lampe poche vers les livres étalés dans les étagères pour aider les clients à trouver leur bonheur.

«On avait les cellulaires pour que les clients payent sans contact, mais seulement avec Square [un service de paiement dématérialisé]. Sinon c’est en argent comptant», explique l’entrepreneuse. Elle espère surtout que le courant «reviendra ce soir pour pouvoir ouvrir normalement demain».

L’entraide et la collaboration

Plus loin sur la même rue, Laurence s’affaire à proposer des dégustations de bière devant la boutique Boire Grand. «Il n’y a pas d’électricité chez moi donc je me les gèle depuis trois jours. Heureusement je peux me réchauffer toute seule, mais il faut penser aux autres. Manger au restau une semaine, ça va vite devenir cher pour une famille», lâche-t-elle.

Tout comme la copropriétaire de la librairie Fleury, le gérant de la boutique Eduardo Naso a décidé de rouvrir pour ne pas perdre une journée de chiffre d’affaires supplémentaire. La porte laissée grande ouverte, il a transformé les lieux en «frigo d’intérieur», confie-t-il tout sourire.

Françoise, elle, avait un peu moins le sourire en découvrant que sa pharmacie de quartier Jean Coutu était fermée. Cette dernière voulait récupérer ses médicaments. «Je ne sais pas comment faire. Si je vais dans une autre pharmacie […] ils n’auront pas mon ordonnance puisqu’elle est ici», craint-elle.

Effectivement, un dossier patient est en principe conservé dans une seule et même pharmacie. Mais dans des cas comme celui-ci, «les pharmacies peuvent communiquer entre elles et s’arranger, à la discrétion du pharmacien», explique Patrick, gérant d’un Pharmaprix dans Villeray, où la coupure n’a duré au total que deux heures.

Parfois, il nous arrive de garder les médicaments d’un autre Pharmaprix. C’est le cas présentement. Pour les patients dont la pharmacie est fermée, il faut aller en trouver une autre, elles vont parfois pouvoir dépanner. Les pharmaciens se connaissent tous et s’entraident. Patrick, gérant d’un Pharmaprix

Circulation plus difficile

Les conséquences du verglas ont aussi eu un impact sur les routes de Montréal. En se rendant de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension à l’arrondissement de Saint-Léonard, Métro a constaté un certain chaos dans les intersections à feux situées dans les zones toujours privées d’électricité.

Au coin des boulevards Saint-Michel et Industriel, de nombreux automobilistes ne s’arrêtaient pas au feu rouge clignotant. On a observé le même phénomène dans plusieurs arrondissements, où les feux d’intersection ont laissé place à beaucoup d’incompréhension. Cela est sans compter les nombreux changements de voie brusques pour éviter les branches tombées au sol, comme ci-dessus près du parc Maisonneuve.

Une commerçante de Saint-Michel, qui tient une petite épicerie vendant notamment des produits caribéens, n’a pour sa part pas pu ouvrir boutique ce vendredi. Devant le commerce, elle soupire: «il fait même plus froid à l’intérieur que dehors».

Cette dernière n’a pas demander l’aide des voisins. «J’attends», laisse-t-elle tomber. «Je vends beaucoup à manger, mais c’est tout à jeter», ajoute-t-elle. Les coupures de courant pourraient durer jusqu’à au moins lundi, d’après Hydro-Québec. Des coupures qui auraient pour conséquence pas mal de gaspillage alimentaire.