Nouvelles mesures de sécurisation routière dans Ville-Marie

L'espace public et le tronçon cyclable reliant la rue de Rouen entre les rues Gascon et du Havre sont très appréciés de la population locale. Ce tronçon était autrefois une rue ouverte à la circulation automobile.

Dès la fin de l’année scolaire 2023, l’Arrondissement de Ville-Marie mettra en place de nouvelles mesures de sécurisation routière dans le but de réduire le trafic automobile. Ce plan de réaménagement comprend la fermeture de certaines rues pour leur conversion en espaces piétonniers, le changement de sens ou la mise à sens unique de cinq rues dans l’arrondissement ainsi que l’installation de 110 nouveaux dos d’âne pour ralentir les voitures.

«On constate, dans les derniers mois, une grande recrudescence des collisions routières sur notre territoire, affirme d’emblée la responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle. On se souvient tous du tragique décès de la petite Maria en décembre dernier, et on veut accélérer le déploiement de mesures de sécurité routière comme demandé par la population locale. Les mesures annoncées aujourd’hui sont transitoires, mais on veut faire des consultations avec les citoyens pour en faire des aménagements permanents.»

Limiter le trafic routier

Parmi les rues qui seront affectées par ces changements, la rue Larivière, entre les rues De Lorimier et Parthenais en bordure du parc des Royaux, sera fermée à la circulation automobile en raison des dangers provoqués par la circulation dense sur De Lorimier. Le parc Médéric-Martin a d’ailleurs servi d’exemple au réaménagement de cette rue en raison de son succès auprès de la population locale.

On a choisi le parc Médéric-Martin dans Centre-Sud pour l’annonce d’aujourd’hui parce que c’est un projet qui nous tient à cœur. Autrefois divisé en deux parties, il est désormais relié par un espace public et cyclable grandement apprécié. On va venir faire la même chose pour le parc des Royaux en fermant la rue à la circulation, ce qui vient corser les mesures de sécurisation routière dans ce secteur jugé insécurisant pour les piétons. Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal

Les conseillers du comité exécutif, Robert Beaudry et Sophie Mauzerolle, ont présenté les nouvelles mesures de sécurisation routière dans Ville-Marie au parc Médéric-Martin, dans Centre-Sud. Photo: David Beauchamp, Métro

Huit autres rues sont visées par ces mesures, notamment la rue Ottawa, entre les rues Queen et Prince, et la rue Sussex, entre la rue Hope et le boulevard René-Lévesque. Celles-ci seront fermées à la circulation cet été pour éviter des impacts trop abrupts dans le quotidien des automobilistes.

S’ajoutent à la fermeture de la rue Larivière plusieurs changements de sens de rue ou des transformations en sens unique. C’est le cas pour les rues Fullum vers le nord entre Ontario et Sherbrooke, Parthenais vers le nord entre de Rouen et Sherbrooke, de Rouen vers l’est entre Fullum et D’Iberville, Peel vers le nord entre René-Lévesque et Sherbrooke, ainsi que Hope et Sussex vers le sud entre René-Lévesque et Tupper.

Une nouvelle approche

«On a apporté cette culture de sécurisation dans Ville-Marie lorsque notre administration est arrivée en place et là, on passe à l’étape supérieure, soutient le responsable de l’urbanisme, la participation citoyenne et de la démocratie au comité exécutif, Robert Beaudry. La réalité de Ville-Marie est multiple: c’est un quartier résidentiel, de transit et très fréquenté par les touristes, et c’est une des raisons pourquoi on va mettre des dos d’âne dans les endroits prioritaires où il y a de l’achalandage, comme près des écoles ou des centres communautaires.»

Cette «nouvelle culture» vis-à-vis des mesures de sécurisation impliquera aussi le réaménagement des rues: des trottoirs seront élargis et des saillies végétalisées seront installées dans une dizaine de coins de rue. Ces réaménagements serviront à réduire les temps de traverse, à lutter contre les îlots de chaleur et à favoriser une meilleure gestion des eaux de pluie.

En plus des mesures déjà annoncées, M. Beaudry précise que fidèlement au Plan local de déplacement (PDL) dans Ville-Marie, d’autres mesures sont planifiées, comme sécuriser les pistes cyclables avec l’ajout de bollards et revoir le réseau de camionnage en fonction des rues à circulation locale.