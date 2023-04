OnlyFans est une avancée pour le féminisme, estime Hélène Boudreau

La créatrice de contenu pour adultes Hélène Boudreau, également surnommée «la fille de l’UQAM», estime que plutôt que de lui nuire, la plateforme OnlyFans contribue à faire avancer la cause féministe au sein de la société.

C’est le message qu’elle a fait passer vendredi soir, alors qu’elle était invitée à l’émission «Le monde à l’envers». Interrogée sur la compatibilité entre la pornographie et le féminisme, Hélène Boudreau a soutenu que le féminisme, «c’est l’ouverture d’esprit» et «c’est accepter tous les choix de la femme».

L’entrepreneuse considère que le service OnlyFans, qu’elle décrit comme «un Facebook pour adultes», représente une avancée pour le féminisme dans la mesure où la plateforme permet aux femmes qui le souhaitent «de prendre le pouvoir de son corps et de décider de vendre l’image de son corps».

«C’est une avancée parce qu’avant, c’était les hommes qui ownaient la porn», a-t-elle fait valoir.

Hélène Boudreau a notamment dénoncé l’existence de doubles standards, qui font en sorte que les personnes de sexe masculin exerçant le même métier font généralement l’objet d’un traitement différent. Elle s’est également questionnée sur la considération de sa profession dans la société.

«Je me demande pourquoi c’est socialement acceptable de demander à une porn star combien elle fait, alors que c’est pas socialement acceptable quand on le demande à un avocat ou à un comptable. Pourquoi on se permet de lui demander?», a-t-elle souligné.

Je me décris comme une porn star. Je le fais principalement pour ma liberté. Hélène Boudreau, entrepreneuse et créatrice de contenu pour adultes.

Rappelons que Hélène Boudreau avait acquis une certaine notoriété après avoir partagé sur Instagram sa photo de finissante sur laquelle ses seins étaient découverts.