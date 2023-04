Québec offrira gratuitement le vaccin contre le zona à certaines personnes

La vaccination contre le zona sera gratuite dès le mois prochain pour les personnes âgées de 80 ans et pour les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus. Le zona, une maladie causée par la réactivation du virus de la varicelle chez les adultes, affecte annuellement environ 27 000 personnes et entraîne environ 600 hospitalisations, selon le site web du ministère de la Santé.

Le vaccin sera offert à la population ciblée dans les centres de vaccination et sera proposé dans plusieurs pharmacies. Les équipes de vaccination feront également une tournée des CHSLD. La prise de rendez-vous sera disponible dans quelques semaines via le portail Clic Santé.

L’efficacité à prévenir le zona par la vaccination est estimée à environ 90% pour tous les groupes d’âge, avec une protection à long terme d’environ 10 ans.

La vaccination gratuite contre le zona a été prévue dans le dernier budget déposé par le ministre des Finances, Eric Girard, alors que le gouvernement prévoyait consacrer 124,6M$ sur cinq ans pour offrir le vaccin gratuit contre le zona à 800 000 personnes.