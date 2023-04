Un record d’immigration atteint au Québec en 2022

Le nombre d’immigrants au Québec a atteint 150 000 en 2022, une année record à ce chapitre. L’augmentation du nombre de résidents non permanents explique en grande partie cette donnée, alors qu’il y en a eu près de 87 000 de plus que l’année dernière, ce qui a porté leur nombre à plus de 300 000 au tournant de 2023.

Pour ce qui est de Montréal, la population a augmenté de 14 000 personnes en 2021-2022. L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) explique dans son bilan démographique que cette augmentation est aussi due à une croissance du nombre de résidents non permanents, que ce soit des travailleurs temporaires, des étudiants étrangers ou des demandeurs d’asile. Cette évolution est «un reflet de la fin des restrictions majeures aux voyages internationaux ainsi qu’une volonté de rattrapage après la diminution des admissions dans les premiers mois de la pandémie».

Autre fait intéressant, la majorité des immigrants admis dans la province sont dans la vingtaine et la trentaine. Comme l’indique un tableau réalisé par l’ISQ, parmi les immigrants admis entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, 62% étaient âgés de 20 à 44 ans, 24% avaient moins de 20 ans, et 14% avaient 45 ans et plus. L’âge moyen des immigrants de l’année 2021-2022 se situait à 30,5 ans, bien en deçà de l’âge moyen de la population du Québec en 2022, établi à 43 ans.

Pour ce qui est du pays de provenance des immigrants pour les six premiers mois de 2022, la majorité est des pays où le français est parlé. La France trône au sommet avec 15,2% de l’immigration totale, suivie de la Chine avec 8,9%, d’Haïti avec 6,4%, et de l’Algérie avec 5,7%.