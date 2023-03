Voici l’impact de l’immigration en trois chiffres

Alors que les questions d’immigration font beaucoup parler, voici trois chiffres qui apportent un nouvel éclairage sur son impact.

90%

À l’échelle canadienne, l’immigration représentait jusqu’à 90% de la croissance de la population active en 2021. L’apport de l’immigration à la croissance démographique, lui, est de 75%.

De ce fait, le gouvernement du Canada soutient dans son rapport annuel au Parlement sur l’immigration de 2022 que celle-ci est «essentielle à la croissance économique du Canada et cruciale pour appuyer la reprise économique». Le rapport explique qu’en 2019, les étudiants étrangers à eux seuls ont apporté une contribution de 25,5 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada en 2019.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) indique que 62% des immigrants accueillis dans la province entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 avaient entre 20 et 44 ans.

0,2%

En 2022, 4728 personnes ayant traversé la frontière de manière irrégulière ont été acceptées au pays, selon Statistique Canada. Ce nombre représente l’équivalent de 0,2% de la population montréalaise. Ces personnes représentent 22,6% des demandes déposées cette année par les gens qui ont traversé irrégulièrement la frontière. Les autres seraient toujours en attente d’une réponse.

Selon les chiffres de l’ISQ, le Québec a reçu 300 000 résidents non permanents en 2022. C’est six fois au-dessus de la cible d’immigration du gouvernement provincial, qui est fixée à 50 000. Selon les chiffres de la métropole, Montréal a accueilli en 2021 plus de 138 000 résidents non permanents. En comparaison, 63 000 résidents non permanents avaient rejoint la métropole en 2016. En 2011, le nombre était de 52 000.

12%

La part de l’immigration canadienne qui s’est installée au Québec était de 12% en 2021. Sur le plan de la population, les Québécois représentent 22,3% des Canadiens. Le Québec reçoit donc un nombre d’immigrants proportionnellement inférieur à son poids démographique. L’Ontario est la province canadienne qui reçoit de loin le plus d’immigrants, ayant accueilli 49,1% de l’immigration canadienne en 2021.

Toujours selon le recensement de 2021, les populations immigrantes, incluant les résidents non permanents, représentaient 17% de la population québécoise. Si on exclut les résidents non permanents, le pourcentage chute à 14,6%.