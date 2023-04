Fermeture du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’A-40 cette fin de semaine

Les automobilistes devront planifier leurs déplacements pour éviter de faire face aux entraves majeures qui seront mises en place sur le réseau routier montréalais de vendredi à dimanche. L’échangeur Anjou, l’échangeur Saint-Pierre et le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine seront affectés.

À la hauteur de l’échangeur Anjou, l’autoroute 40 sera complètement fermée dans les deux directions, à partir de 22h samedi jusqu’à 11h dimanche. Pour la direction est, la fermeture interviendra entre la sortie 78 (boulevard Langelier) et l’échangeur Anjou. Pour la direction ouest, elle se situera entre la sortie 80-N et le boulevard Langelier. Les bretelles menant de l’A-40 à l’A-25 nord et sud seront aussi fermées selon le même horaire.

La bretelle menant de la route 138 à l’A-20 ouest, en provenance du pont Honoré-Mercier, sera quant à elle fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h. La fermeture sera ensuite partielle jusqu’à vendredi prochain à 23h59. La bretelle de l’A-20 ouest menant à la 138, en direction du pont Honoré-Mercier, sera aussi partiellement fermée jusqu’à la fin mai.

Quant au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine en direction de la Rive-Sud, les voies seront complètement fermées de vendredi 23h à samedi 8h. En direction de Montréal, la fermeture aura lieu entre 23h samedi et 9h dimanche.