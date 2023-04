Un centre à vocation culturelle à la station de pompage Craig?

Plusieurs militent pour donner une nouvelle vocation à l’iconique bâtiment qu’est la station de pompage Craig, édifice dans Ville-Marie construit en 1887 et laissé à l’abandon depuis des décennies. Pour bon nombre d’organismes et d’acteurs du milieu culturel de l’arrondissement, ce bâtiment patrimonial, coincé sous le pont Jacques-Cartier et le boulevard Notre-Dame, peut contribuer activement à bonifier l’offre culturelle dans l’arrondissement, considérée comme insuffisante.

«Ce bâtiment a besoin d’amour et nous sommes plusieurs organismes à œuvrer pour freiner les dommages du temps sur l’intégrité de la station de pompage, explique le directeur général de Voies culturelles des faubourgs, Martin Vinette. Nous travaillons également à donner à l’édifice une place plus centrale dans l’approvisionnement d’une offre culturelle dans le quartier et qu’il participe à son renouveau.»

Un renouveau culturel dans Ville-Marie

M. Vinette ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme quant à l’effervescence culturelle qui se fait sentir présentement dans ce secteur de Montréal, qui était selon lui en manque d’offres culturelles variées. Avec la présence à proximité du siège montréalais de la SODEC, de l’offre muséale potentielle sur le site de la brasserie Molson et du succès du Village au Pied-du-Courant, la station de pompage Craig pourra efficacement s’inscrire dans la revitalisation culturelle du quartier.

«Un travailleur sur sept qui habite dans l’est de Ville-Marie travaille en culture en même temps d’être un usager du territoire. C’est avec ça en tête que le projet particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur des Faubourgs a été planifié dans la requalification du Centre-Sud. Plusieurs artistes nous ont fait part de leur penchant pour que la station devienne une salle d’exposition en arts visuels, alors que d’autres parlent de créer un musée dédié à l’interprétation des eaux et des eaux usées.»

À ce titre, le site patrimonial a déjà été à l’honneur pour des expositions artistiques et muséales, notamment dans une exposition à l’Écomusée du fier monde en 2021 où le visiteur pouvait explorer la station de pompage à travers des images d’archives et des reconstructions en trois dimensions du système d’égouts en plus de la présentation des machines de pompage à la vapeur, technologie à la fine pointe à l’époque.

La station de pompage Craig vers 1930. Elle est toujours située sous le pont Jacques-Cartier. Photo: Gracieuseté, AmiEs de la Craig

Une valeur patrimoniale

Héritage Montréal, organisation se consacrant à la protection et la valorisation du patrimoine montréalais, affirme que le site de la station de pompage Craig est «l’un de [ses] sites prioritaires». Cet édifice a d’ailleurs été partiellement déconstruit l’année dernière pour des raisons de sécurité, et chaque pièce a été numérotée et conservée dans le but de reconstruire le plus fidèlement possible la station. Héritage Montréal se réjouit de l’exercice et de la manière dont il est effectué.

Héritage Montréal précise que la mise en place du Parcours des Faubourgs, un itinéraire de panneaux éducatifs racontant l’histoire du quartier et de ses transformations, impliquerait un arrêt à la station de pompage Craig. Une potentielle conversion en un centre à vocation culturelle et communautaire permettrait de sauvegarder sa valeur patrimoniale.

«Il n’y aurait aucun intervenant autour de la table si c’était pour faire des condos à la place de la station de pompage. À notre avis, l’usage du bâtiment doit être culturel, et il y a définitivement une manière de l’intégrer aux futurs projets culturels dans Ville-Marie», conclut M. Vinette.

Après avoir tenu une consultation publique le 20 avril dernier, l’organisation des AmiEs de la Craig en organise une deuxième le 8 mai prochain dans le but de valider les scénarios de requalification et de revitalisation de la station de pompage Craig. Les prochaines étapes concernant le bâtiment seront dévoilées lors de cette rencontre.